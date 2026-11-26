Туристический комплекс «Валикас» занял третье место на XV Международной премии Russian Event Awards 2026 в Ярославле. Об этом сообщает администрация Сургута. Награду получил проект «25 га леса инфраструктуры и впечатлений» в номинации «Лучшая природно-рекреационная зона для турсобытий». По данным мэрии, организаторам поступило около 700 заявок, а в финал вышел 261 проект.

«Валикас» развивается при поддержке правительства и департамента промышленности Югры, в том числе в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

На территории комплекса гости могут погулять по природной зоне на берегу реки, попробовать северную кухню и посетить этнографическое стойбище ханты. Здесь также работает веревочный парк с зиплайном, который в администрации назвали крупнейшим в Югре.

Еще одним призером премии стал музейно-туристический комплекс «Барсова Гора» в Сургутском районе. Как ранее сообщал siapress.ru, он занял второе место в номинации «Лучший музейно-выставочный комплекс для проведения турсобытия».