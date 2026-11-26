Сильный снег, метель и ветер порывами до 18 метров в секунду ожидаются местами в Югре 27 ноября. Об этом предупредило окружное управление МЧС. В Сургуте, согласно актуальному прогнозу, столь сильного ветра не ожидается: его скорость составит 3-6 метров в секунду, порывы — до 12 метров в секунду. При этом в городе на протяжении суток прогнозируют осадки: ночью и утром — снег с дождем, к вечеру — просто снег.

Температура ночью и утром будет держаться около −1…0 градусов. Затем начнется постепенное похолодание до −4 градусов, а в субботу — уже до −14. С учетом таких перепадов и снега с дождем, на улицах может образоваться весьма неприятный гололед.

Ранее siapress.ru сообщал, что с начала зимнего сезона дорожные службы Сургута использовали более трех тысяч кубометров пескосоляной смеси. Обработку дорог и тротуаров усилили из-за перепадов температуры.