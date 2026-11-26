Губернатор Тюменской области Александр Моор предложил посвятить 2027 год краеведению и сделать викторину «Знай свой край» круглогодичной. Инициативу он озвучил 26 ноября в ежегодном послании областной думе, сообщает «Вслух.ру».

Поводом стали сразу несколько исторических дат. В следующем году исполняется 385 лет со дня рождения картографа и исследователя Сибири Семена Ремезова. Тобольск, с которым связана его жизнь, отметит 440-летие. Кроме того, в 2027 году исполнится 20 лет первому тюменскому шествию с портретами участников Великой Отечественной войны.

Глава региона отметил, что жители проявляют интерес к местной истории. В викторине «Знай свой край» в 2026 году участвовали почти полмиллиона человек. Популярностью пользовались и бесплатные экскурсии по Тюмени, которые проводили журналисты медиахолдинга «Сибинформбюро».

Моор предложил разработать насыщенную программу мероприятий, рассчитанную как на детей, так и на взрослых. Викторина, по его замыслу, должна проходить в течение всего года и помогать жителям больше узнавать о своем регионе.

Губернатор также связал изучение истории с сохранением наследия и укреплением интереса к родному краю. Конкретный перечень мероприятий Года краеведения в выступлении не приводился.

Ранее siapress.ru сообщал, что викторина «Знай свой край» стала одним из центральных событий фестиваля «Тюменская осень». В сентябре 2026 года фестиваль проходил на 190 площадках. Для участия в викторине жителям предлагали зарегистрироваться на сайте или через чат-боты и отвечать на вопросы еженедельных раундов.