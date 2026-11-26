В Ханты-Мансийске впервые прошел окружной форум наставников и молодых специалистов здравоохранения «Притяжение Югры». Он объединил 270 участников: начинающих медиков, их опытных коллег и руководителей медицинских организаций. Они обсудили профессиональную адаптацию выпускников, разобрали рабочие ситуации и представили лучшие практики наставничества. Среди отмеченных организаций — сургутские поликлиника № 2, станция скорой помощи и кардиоцентр.

Наставничество в здравоохранении Югры развивается с 2014 года. Сейчас в медицинских организациях округа работают 516 выпускников, за которыми закреплены 484 наставника. Молодым сотрудникам помогают осваивать практические навыки, принимать решения и привыкать к ответственности за пациентов.

«Если говорить о системе наставничества, то конечно, ее основная задача - передать опыт, навыки, профессиональные компетенции уже состоявшихся специалистов молодым, начинающим свою трудовую деятельность, свой профессиональный путь. Это, безусловно, и психологический комфорт, и позволяет существенно сократить период адаптации самих молодых специалистов», — отметил директор департамента здравоохранения Югры Роман Паськов.

Новые требования к организации наставничества на пленарной сессии представил директор департамента медицинского образования и кадровой политики Минздрава России Артем Наркевич. Сопровождение молодых специалистов длится от одного до трех лет. Для работающих в малых городах и сельской местности предусмотрены сокращенные сроки — от года до полутора лет. Наставниками становятся медработники со стажем не менее пяти лет. Для них действуют дополнительные выплаты и меры нематериального поощрения.

Практическую программу разделили на три направления: для руководителей, наставников и молодых специалистов. Участники обсуждали, как выстроить взаимодействие внутри коллектива и помочь начинающим сотрудникам увереннее справляться с профессиональными задачами.

На форуме подвели итоги конкурса «Лучший старт в наставничестве». В одноименной номинации отметили Сургутскую городскую станцию скорой медицинской помощи, Сургутскую городскую клиническую поликлинику № 2 и Урайскую окружную больницу медицинской реабилитации.

Сургутские учреждения вошли и в число победителей номинации «Лучшие практики». Станция скорой помощи представила систему профессиональной адаптации и развития на основе смешанной модели наставничества. Поликлиника № 2 — проект «Экосистема „Первый шаг“: от заявления до уверенного старта». Также награду получила Нижневартовская городская поликлиника. В номинации «Лучший видеоролик о наставничестве» отметили сургутскую и нижневартовскую станции скорой помощи, а также Окружной кардиологический диспансер.

Заведующий отделением кардиоцентра Василий Местецкий получил медаль «За заслуги перед отечественным здравоохранением». Медалью «За наставничество в здравоохранении» наградили фельдшера Нижневартовской станции скорой помощи Галину Осокину.

Кардиоцентр представили руководители и врачи, в том числе наставник, заведующий отделением анестезиологии и реанимации № 3 Владислав Жарковский и молодой анестезиолог-реаниматолог Михаил Местецкий. Форум позволил им обсудить совместную работу и новые перспективы.

Наставничество дополняет другие меры кадровой поддержки. Жилье в регионе получили более 1100 специалистов, еще свыше 350 — компенсацию на обустройство. За 2025 год в здравоохранение Югры пришли 700 новых сотрудников, включая 246 врачей. Из них 22 выбрали сельскую местность.