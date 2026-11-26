В сургутской школе №44 завершили монтаж стеновых плит и установили окна. Как сообщает администрация города, сейчас специалисты готовят документы для снятия со здания статуса аварийного. Вернуть учеников в классы планируют до конца года. На объекте продолжаются отделка фасада, герметизация швов и внутренние отделочные работы.

Сроки ремонта сдвинулись из-за необходимости изготовить стеновые панели по индивидуальному заказу: их массовое производство прекратилось в 2000 году. Средства на закупку город выделил из резервного фонда.

Во время ремонта учебный процесс не останавливали. Прошлый учебный год дети завершили дистанционно, а с 1 сентября их распределили между шестью учреждениями: школой «Перспектива», лицеем имени генерал-майора В.И. Хисматулина, гимназией имени Ф.К. Салманова, гимназией «Лаборатория Салахова», школами №10 и №7.

Об окончании работ и возвращении детей родителям сообщат заранее, в том числе через родительские чаты. Точную дату возобновления занятий в здании пока не называют.

Ранее siapress.ru сообщал, что для устранения аварийной ситуации потребовалось изготовить 18 стеновых панелей. После ремонта здание должна повторно проверить комиссия, от решения которой зависит возвращение школьников.