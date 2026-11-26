В Сургуте начали раньше готовить новогоднее оформление, но расходы на него сокращают. Насколько оправдана такая экономия и как сделать город праздничным при ограниченном бюджете?

Главный редактор siapress.ru Дмитрий Щеглов и журналист Тарас Самборский обсуждают сроки установки украшений и открытия катков, сотрудничество города с предпринимателями и способы вовлечь жителей в создание праздничной атмосферы. Ведущие также вспомнили о прежнем катке на центральной площади, конкурсах новогоднего оформления и опыте других городов.

Дмитрий Щеглов: Экономия бюджетных денег в Сургуте добралась и до новогоднего оформления города. Точных цифр пока не приводят, но, судя по тому, что говорят нам городские власти, ответственные за это чиновники, денег в этом году на то, чтобы Сургут стал красивым, интересным, веселым к Новому году, меньше, чем в прошлом.

Хотя надо сказать, что так или иначе речь идет не о сотнях миллионов рублей, ни в коем случае. То есть если в какой-то год, например, это было 38 млн рублей, сумма, конечно, заметная, на эту сумму можно что-то сделать в городе, но это даже не одна десятая школы. Тем не менее экономия будет, будут у нас попроще ледовые городки, где-то от чего-то откажутся, от чего-то не откажутся. Будут разбивать большой каток на Центральной площади и еще пару катков в других локациях города. Так или иначе какой-то процесс есть.

Обсудим эту историю. Меня зовут Дмитрий Щеглов, мой коллега, журналист Тарас Самборский, на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима, привет всем.

Д.Щ.: Вообще я во всей этой ситуации, связанной с новогодним оформлением, хотел похвалить, конечно же, городскую администрацию за то, что на месяц раньше обычного начали этим заниматься. Это то, о чем мы говорили, кажется, последние 15 лет каждый год: Сургут с его климатической темнотой, потому что мы находимся на 60-й параллели, и компенсация за белые летние ночи — это очень-очень темная зима.

И поэтому украшать, так как у нас нет Хеллоуина (и не будет, наверное, уже никогда), к Новому году уже можно где-то в районе начала ноября, как минимум начинать. И так, чтобы к началу декабря уже все сверкало, все было хорошо и красиво. Но, с другой стороны, например, разбить каток на Центральной площади планируется только к концу декабря. Опять, опять те же грабли. Почему бы этого не сделать, например, в начале декабря, я не очень сильно понимаю.

И экономия на новогоднем украшении города. Речь идет о миллионах рублей, я думаю, что речь идет об этой экономии. Потому что если десятки миллионов — это все вообще, все-все-все украшение города к Новому году, то сэкономишь ты максимум миллионов 10. Не такие уж и большие деньги для того, чтобы создавать для сургутян какую-то атмосферу.

А ты как считаешь, Тарас, насколько можно или нужно и нужно ли экономить на новогоднем оформлении нашего города?

Т.С.: Я считаю, что все нужно делать в разумных объемах, и Сургут как раз не демонстрировал до сих пор какого-то отчаянного рвения в том, что касается новогодних праздников и их подготовки. То есть все было как-то скромно, все было как-то оптимизировано и даже примитивно. Поэтому здесь мы обсуждаем не тот случай, где речь об экономии имела бы серьезное, серьезное значение. 10 млн рублей, сэкономленных на новогоднем оформлении города, — это, поверьте, не те деньги, которые можно называть экономией.

Если бы Сургут как-то разнузданно себя в этом вопросе… Если бы он превращал город в сплошное светящееся веселье, типа того, как это делает Москва, — Москва у нас особенный город, там возможно все, это город-чудо, — тогда да, можно было бы задать вопросы о скромности, о целесообразности.

Но Сургут — город, вырабатывающий 70% электроэнергии для всего гигантского региона за Уралом, — ничего, правда, не найдет денег на лампочки, на гирлянду, не найдет денег заплатить рабочей силе за то, чтобы елки установить? Нет. Мне кажется, здесь как раз экономия бессмысленная, хотя стремление город украшать и делать это раньше действительно можно только приветствовать.

Мне кажется, если бы Сургут просто оформили к Новому году в том объеме, в каком сейчас это будет делаться, и ничего бы не объясняли про сокращение бюджета, народ ничего бы и не заметил. Тут как раз тот случай, когда, знаете, надо меньше болтать, да? Надо просто пойти, сделать, и люди: «О, в начале декабря или в середине ноября город украшен». Это люди бы заметили.

Что еще можно сказать? Конечно, надо использовать другой подход к таким вещам. И во многих российских городах он отработан. А подход основан на, поймите меня правильно, это я сейчас не ругательство скажу, частно-государственном сотрудничестве. На таком, на разумном, не когда завлекают всякими пряниками несчастного частника в государственные или муниципальные деньги, а потом его гоняют, как какого-то обманщика.

Каток. А зачем город будет сейчас заливать каток? Скажите, пожалуйста, это реально деньги — заливать, ухаживать за ним. У нас был прекрасный каток, самый крупный в Тюменской области. Зачем выгнали предпринимателя, который делал это за свой счет? Это я называю разумным подходом. Зачем вы его выгоняете?

Вы чистили территорию под ядро. Теперь мы видим, что никакого содержательного освоения ядра не было на тот момент и не предполагается, никакой перспективы. Оставьте вы этого предпринимателя, пусть он все ядро зальет своим катком. Пускай.

Вы знаете, я тут был в одном крупном градообразующем предприятии региона, регионообразующем предприятии, не сургутском. Территория его производства сопоставима, наверное… Как взять половину Восточного района Сургута, я не знаю, от улицы Федорова до Черного Мыса, такая территория, да?

Д.Щ.: Так.

Т.С.: Она красивая. Я не буду называть место, чтобы никому не делать больно. Она вылизана, она прекрасная. У Сургутнефтегаза тоже любое производство вылизано. И всю территорию делают к Новому году сплошным таким катком. Где только можно людям перемещаться на коньках, заливают, ставят эти системы. Представьте, как это красиво: завод, эти все трубы, лампы горят. Все такое промышленное. Это какие-то десятки гектаров. Представьте, как это красиво. Вот как работает местная власть со своим крупным предприятием. Как-то они договорились, не знаю как, как-то это брендируется. Это можно делать.

Был у нас простой предприниматель, делал он замечательный бизнес, который дико не нравился местным чиновникам, дико просто не нравился. В ядре центра города, перед Газпромом, большой каток, большой аттракцион. Счастливые сургутяне проводили там все свое зимнее свободное время. Снесли, выгнали. Сделали вы кому-то хорошо? Теперь давайте сами заливайте, сами проводите совещания бесконечные: почему не почистили после снегопада, почему растаяло, не подчистили, и так далее и тому подобное. Что у вас там пирожками с котятами кто-то отравился.

Это чиновники повесили себе просто хомут на шею на пустом месте. А могли бы элементарно поддерживать рабочий контакт с предпринимателем. Он бы выполнял за них их работу и зарабатывал на этом себе копейку, часть которой уходила бы в городской бюджет в виде налогов.

И наконец, возьмем опыт Тюмени, возьмем опыт других городов, областных центров, не областных центров, как они украшают свои территории к Рождеству и к Новому году. Они объявляют городские конкурсы среди предпринимателей и среди жителей на лучшее украшение территории или какая рождественская елка…

В Тюмени на Герцена они прямо ставят, кто во что горазд, у кого елка круче. Все компании, которые решили в этом участвовать, ставят свои елки, у них прямо такой лесочек образуется каждый раз на Новый год. У кого краше, у кого интереснее, у кого игрушки повыпендрежнее.

Этот подход можно использовать. Не когда каждая корпорация перед своим офисом ставит елку — это само собой, богатые поставят. А надо привлекать за какие-то, может быть, коврижки, за какие-то те же, кстати говоря, налоговые послабления в части уплаты, я не знаю, тех или иных местных налогов, да? Ты победил в конкурсе, управляющая компания организует на своей территории 10 красиво украшенных, я не знаю, подъездов. Они сверкают, какие-то иллюминации используют. И все это город оживляет.

То есть город должен бросать клич: «Мы хотим, чтобы чуть ли не каждый дом, многоквартирный, частный, блестел, сверкал и был таким открыточным. Что нам для этого сделать?» У вас есть умные люди в департаменте архитектуры, они художники, они умеют это все рисовать. Прорисуйте, дайте какие-то эскизы, предложите людям и запустите, запустите в общественное пространство.

Такую практику можно продолжить и на пасхальные ярмарки, и на День города, и на тот же День нефтяника и газовика, о чем мы говорили. Когда город должен толкать идею, не ждать, когда сами корпорации чего-нибудь придумают, какого-нибудь артиста из нафталина достанут для дискотеки местной. Город должен толкать идею, тогда какой-то процесс пойдет.

А так смотрим, как украсится. Технологии сейчас… Товарищи китайцы всякого с лампочками такого наделали, что можно просто увешать весь город иллюминацией за копейки, чуть ли не одноразовыми гирляндами, и выбросить их, на будущий год новые покупать. Все это на своем личном бытовом уровне я прохожу. Да, бюджет украшательства дома к Новому году снизился, была бы только фантазия.

Д.Щ.: Что ж, дорогие друзья, пожалуйста, высказывайтесь, что думаете по поводу, во-первых, нынешнего украшения. Что еще можно сделать для того, чтобы атмосфера в Сургуте, хотя бы атмосфера, была праздничная, чтобы хотя бы какой-то праздник, настроение было к Новому году у нас получше?

Читайте расшифровки наших разговоров на siapress.ru, и через неделю вновь услышимся. До свидания.

Т.С.: Спасибо, друзья, всем пока.

Предыдущий выпуск «О чем говорят» был посвящен бюрократическим тискам, в которых оказался зажат Сургут — между охранной зоной конденсатопровода и территориями подтопления, где невозможно построить почти ничего.