40% россиян не намерены менять свои финансовые привычки в новом году. А 38% сообщили, что будут больше копить и меньше тратить. Список запланированных крупных покупок в 2027 составили путешествия, ремонт и бытовая техника. При этом оплатить их россияне намерены из накоплений. Такие данные сообщили в ВТБ по результатам ноябрьского опроса 1 500 жителей городов с населением более 100 тыс. человек в возрасте 18-65 лет.

Исследование провели к инвестиционному форуму «Россия зовет!». Выяснилось, что каждый третий респондент хочет направить в следующем году на укрепление «финансовой подушки» от 10 до 20% своих доходов, а каждый десятый — более трети. 5% опрошенных планируют сберегать меньше и тратить больше.

В перечень больших расходов на следующий год вошли путешествия, ремонт, покупка бытовой техники. В Уральском федеральном округе каждый третий намерен потратить деньги на лечение, каждый четвертый респондент — купить автомобиль, квартиру или дом. Большинство опрошенных планируют финансировать крупные покупки за счет накоплений, так сообщили 61% респондентов, остальные рассчитывают на зарплату.