Выставка-ярмарка «Товары земли Югорской» пройдет 10-13 декабря в КВЦ «Югра-Экспо» в Ханты-Мансийске. Организаторами выступают департамент промышленности и Фонд развития Югры при поддержке окружного правительства.

Посетителям предложат мясную и молочную продукцию, колбасные изделия, рыбу, лесные ягоды и грибы, таежный чай и сладости. В ассортименте будут товары со знаками «Органик» и «Халяль», а также сувениры и текстиль с маркировкой «Сделано в Югре!».

Ярмарка приурочена к празднованию дня образования округа и традиционно объединяет местных производителей и представителей креативных индустрий.

Для предпринимателей подготовят торгово-закупочную сессию с федеральными сетями, обучающий семинар Роскачества и круглый стол о государственной поддержке агропромышленного комплекса и креативных индустрий.

Отдельным событием станет конкурс «Лучшие вкусы Югры». Победителей определят экспертная комиссия и участники народного голосования. Ежедневно на площадке будут выступать творческие коллективы муниципалитетов округа.

Ранее siapress.ru сообщал, что сентябрьская ярмарка «Товары земли Югорской» в Сургуте собрала более 65 тысяч посетителей. Производители продали свыше 15 тонн продуктов, а их выручка составила около 17 млн рублей.