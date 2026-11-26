Верхняя и повседневная одежда, обувь, домашний трикотаж в хорошем состоянии, а то и вовсе с этикетками, ‒ в рамках благотворительной акции «Добро в семью» энергетики собрали 15 коробок с вещами. Гуманитарную помощь волонтеры-энергетики доставили своим социальным партнерам в Сургуте и в поселке Барсово Сургутского района.

Сургутский районный центр социальной помощи семье и детям ‒ первая точка в маршрутном листе марафона добра АО «Газпром энергосбыт Тюмень». В отделение дневного пребывания привозят ребят, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. Здесь обследуют их здоровье и психологическое состояние, определяют под опеку или в госучреждение. В данное время в центре находится шесть детей и подростков в возрасте от 3 до 18 лет. По словам соцработников, часто у ребят даже нет сменной одежды, только та, что на них. Поэтому детские вещи, которые доставили волонтеры, пройдут санитарную обработку и послужат новым хозяевам.

Следующая остановка в микрорайоне Железнодорожников в Сургуте ‒ приход первого и единственного женского монастыря в Югре. Гуманитарную помощь приняла председатель Попечительского совета женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Умиление» Ирина Сердюкова. Она поблагодарила коллектив энергосбытовой компании за деятельное участие в жизни монастыря. Среди прихожан есть многодетные, малообеспеченные семьи ‒ одежда и обувь будут переданы нуждающимся.

Еще 10 коробок с вещами отвезли в экомагазин «Мир» благотворительного фонда «Траектория Надежды», где можно обновить гардероб за символическую сумму или вовсе бесплатно. Энергетиков здесь хорошо знают: коллектив АО «Газпром энергосбыт Тюмень» сотрудничает с экомагазином со дня его открытия, с 2021 года.

«Акция «Добро в семью» уже шестой год подряд помогает нам дарить тепло и заботу. Как минимум два раза в год сотрудники нашей компании передают сезонные вещи нуждающимся семьям. Этот процесс – не просто передача одежды или обуви, это шанс вещей на вторую жизнь и реальная помощь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Для меня и моих коллег – это еще одна возможность сделать этот мир чуточку лучше», ‒поделилась генеральный директор АО «Газпром энергосбыт Тюмень» Татьяна Бычкова.

В этот раз во вторые руки передали 211 единиц вещей, а суммарно, с начала года, – более 1000.