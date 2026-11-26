В бюджете Тюменской области на 2026 год предусмотрено около 9 млрд рублей на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами на ЖКУ и платежами жителей. Еще порядка 3,5 млрд рублей заложено на субсидии гражданам и компенсации льготникам. Эти данные губернатор Александр Моор привел в ежегодном послании, сообщает «Вслух.ру».

Таким образом, два направления поддержки в совокупности составляют около 12,5 млрд рублей. При этом деньги имеют разное назначение: компенсация тарифной разницы позволяет сдерживать платежи населения, а субсидии и льготы предоставляются отдельным категориям граждан. Одновременно регион продолжит обновлять коммунальную инфраструктуру через концессионные соглашения. В качестве примера губернатор назвал строительство кольцевого водовода вокруг Тюмени.

Новый объект должен повысить надежность водоснабжения и увеличить подачу воды из подземного Велижанского источника. В отличие от Метелевского водозабора, использующего воду Туры, этот источник не зависит от состояния реки.

Моор также сообщил о снижении числа коммунальных сбоев: количество инцидентов на сетях водоотведения сократилось почти в пять раз, отключений на объектах теплоснабжения — почти в полтора раза.

Ранее siapress.ru сообщал о масштабной реконструкции Метелевских водоочистных сооружений. На объекте обновляли технологические линии смешения воды с реагентами и отстаивания, внедряли углевание, деманганацию и подщелачивание. Власти называли реконструкцию частью системной работы по развитию коммунальной инфраструктуры Тюмени и агломерации.