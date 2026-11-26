Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко вручил заместителю губернатора Югры Азату Ислаеву медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом сообщает «Стройкомплекс Югры». Награду присудили «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Ислаев с февраля 2022 года курирует строительный и дорожно-транспортный блок правительства округа. В сферу его ответственности входят строительство жилья и социальных объектов, развитие дорог и транспортной системы, строительный и технический надзор, а также восстановление инфраструктуры подшефной Макеевки.

Ранее замгубернатора уже получал федеральные награды и поощрения. В 2024 году его отметили знаком Минстроя «Почетный строитель России» и Почетной грамотой президента. В 2025-м — медалью Минобороны «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации» и медалью Минстроя «За безупречный труд и усердие» I степени.

Как сообщал siapress.ru, указ №667 о награждении Ислаева президент Владимир Путин подписал 18 сентября 2026 года. Нынешняя церемония стала вручением ранее присужденной награды.