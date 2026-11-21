Сургутский краеведческий музей приглашает горожан на встречу к 50-летию хлебозавода. Она пройдет 27 ноября в 15:00 в рамках проекта «Люди нашего города». Посетителям покажут архивные материалы, а о том, как менялось предприятие, расскажут через воспоминания его ветеранов.

Одним из героев встречи станет Сергей Пустозеров. Он работал на заводе главным механиком, затем главным инженером, а в 1981 году возглавил предприятие. Под его руководством завод перевел производство на газ, а в 1990-е годы открыл бисквитно-кремовый цех и запустил собственную сеть магазинов.

Хлебозавод отметил 50-летие 20 сентября. Предприятие создали в 1976 году на базе горпищекомбината, чтобы обеспечить хлебом растущий город. Сейчас завод поставляет хлеб и кондитерские изделия в Сургут, Сургутский район и другие города Югры.

Встреча пройдет на первом этаже Музейного центра по адресу улица 30 лет Победы, 21/2. Вход свободный.