Купить квартиру в новом доме или выбрать готовое жилье? Статистика сделок показывает, что жители Сургута все чаще склоняются ко второму варианту. За год активность на вторичном рынке выросла почти на треть, а в сегменте новостроек, наоборот, заметно снизилась. Разбираемся, почему меняются предпочтения покупателей, как ведут себя цены и какой вариант жилья сегодня может оказаться выгоднее.

Вторичка обгоняет новостройки

В октябре 2026 года количество сделок на вторичном рынке жилья в Сургуте оказалось на 29% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост заметен и в сравнении с предыдущим месяцем: относительно сентября покупательская активность увеличилась примерно на 13%, сообщили СИА-ПРЕСС в компании «Этажи».

На рынке новостроек ситуация противоположная. В октябре количество сделок сократилось на 35% по сравнению с тем же месяцем 2025 года. А если сравнивать с сентябрем 2026 года, снижение оказалось еще более существенным ‒ почти 47%. Это связано с тем, что многие сургутяне поспешили купить квартиру до изменения условий семейной ипотеки.

Ранее СИА-ПРЕСС рассчитал на примере сургутских новостроек, сколько семьям с разным количеством детей придется платить за квартиру.

При этом снижение спроса на новостройки наблюдалось и раньше. По данным «Этажей», в большинстве месяцев 2026 года количество сделок было ниже, чем в октябре 2025 года.

Почему сургутяне отказываются от новостроек?

Одна из главных причин ‒ дополнительные расходы. При покупке квартиры люди смотрят не только на ее стоимость, но и на то, сколько денег придется потратить после сделки. И здесь у вторичного жилья есть преимущество: во многие квартиры можно заселиться сразу, без ремонта или с минимальными затратами на него. С новостройками ситуация другая. Особенно если квартира продается без отделки: покупателям придется дополнительно потратиться на ремонт, мебель и бытовую технику.

По словам директора компании «Этажи» в Сургуте Евгения Лисенкова, есть и другая причина ‒ расположение домов: «В Сургуте пока не так много новостроек, которые находятся в уже сформировавшихся, комфортных для жизни районах, где в шаговой доступности есть школы, детские сады, магазины и другая необходимая инфраструктура. На вторичном рынке таких предложений традиционно больше».

Например, в 3-м, 8-м и 22-м микрорайонах Сургута школы, детские сады и парки находятся в пределах 500 метров от всех учтенных многоквартирных домов. Подробнее о том, какие микрорайоны города самые удобные для жизни и сколько там стоят квартиры, читайте в обзоре СИА-ПРЕСС.

Как изменились цены

За год стоимость квадратного метра на вторичном рынке выросла на 2-4% в зависимости от количества комнат. Так, в однокомнатных квартирах квадратный метр подорожал на 4,2% ‒ со 113 тысяч до 117,7 тысячи рублей. В двухкомнатных рост оказался меньше ‒ на 2,1%, до 109,1 тысячи рублей. В трехкомнатных квартирах цены увеличились на 4,2%, до 108 тысяч рублей за квадратный метр.

В новостройках ситуация другая. Однокомнатные квартиры за год подешевели на 4,6% ‒ до 142,8 тысячи рублей за квадратный метр. Еще заметнее снизились цены на трехкомнатные ‒ на 7,9%, до 100,5 тысячи рублей. А вот двухкомнатные квартиры, наоборот, подорожали на 2,4% ‒ до 128,8 тысячи рублей за квадратный метр.

Получается, что квадратный метр в однокомнатных и двухкомнатных новостройках по-прежнему стоит дороже, чем на вторичном рынке. А вот с трехкомнатными квартирами ситуация обратная: в новых домах средняя цена квадратного метра оказалась ниже, чем в готовом жилье.

Покупать или подождать?

Тем, кто планирует покупку квартиры, стоит учитывать, что цены на вторичное жилье могут вырасти. По мнению специалистов «Этажей», увеличение спроса со временем способно привести к подорожанию готовых квартир. Пока цены растут умеренно, у покупателей еще есть возможность найти подходящий вариант на относительно выгодных условиях.

А вот с покупкой новостройки можно не торопиться. Эксперты считают, что из-за снижения спроса застройщики могут начать предлагать покупателям более выгодные условия и пересматривать цены. Однако, это лишь возможные сценарии. Как будет меняться стоимость квартир в Сургуте, пока неизвестно.