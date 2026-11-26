Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил проработать создание монумента «Бессмертному полку» в центре Тюмени. Об этом он сообщил 26 ноября в ежегодном послании областной думе, передает «Интерфакс». Для памятника выбрали территорию бывшей Базарной площади напротив здания регионального парламента. В годы Великой Отечественной войны с этого места жители Тюмени уходили на фронт.

Идею и художественное решение поручено подготовить главе города Максиму Афанасьеву совместно с сопредседателем центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Геннадием Ивановым. Стоимость проекта и внешний вид будущего монумента пока не объявлены.

Создание памятника связывают с двадцатилетием тюменской инициативы, которое отметят в 2027 году. В 2007 году в городе состоялось шествие с портретами участников войны, организованное по инициативе Иванова. В послании губернатор назвал предстоящую установку монумента знаковым событием для региона.

«Бессмертный полк» — акция памяти, участники которой выходят с фотографиями родственников, сражавшихся на фронте и работавших в тылу. Монумент должен увековечить эту традицию в городском пространстве, связанном с военной историей Тюмени.

В том же выступлении Моор предложил посвятить 2027 год краеведению. В следующем году Тобольск отметит 440-летие, а со дня рождения картографа Семена Ремезова исполнится 385 лет. Губернатор предложил подготовить мероприятия для детей и взрослых и сделать викторину «Знай свой край» круглогодичной.