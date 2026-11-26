В Сургуте после двух интенсивных ледяных дождей дорожные службы увеличили частоту обработки тротуаров пескосоляной смесью. Ежедневно на пешеходных дорожках задействуют до 60 единиц техники и расходуют порядка 70-80 кубометров противогололедной смеси. В зависимости от погодных условий объем может увеличиваться еще на несколько десятков кубометров. Об этом СИА-ПРЕСС сообщил начальник отдела организации содержания улично-дорожной сети МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» Андрей Байков.

«За последние выходные было два очень сильных ледяных дождя. Тротуары покрылись ледяной коркой, и их усиленно обрабатывали пескосоляной смесью. Иногда до двух раз ‒ утром и вечером. В зависимости от того, где люди ходили, одной обработки было мало. Сейчас выпал снег, поэтому помимо обработки будет еще и расчистка поверхности тротуаров», ‒ рассказал Байков.

Несмотря на усиленную работу дорожных служб, от сургутян продолжают поступать жалобы на скользкие тротуары. По словам специалиста, подрядчики работают круглосуточно, однако обработать все пешеходные дорожки города одновременно невозможно.

При этом городские дорожные службы отвечают только за тротуары, которые входят в состав муниципальной улично-дорожной сети. За уборку снега и борьбу с гололедом на придомовых территориях отвечают управляющие компании.

Сообщить о необработанных городских тротуарах сургутяне могут по телефонам: