Эксперты зафиксировали закономерность: чем старше человек, тем выше вероятность, что у него есть сбережения. В ХМАО — Югре эта тенденция соответствует общероссийской картине. Так, накоплениями располагают лишь 5% несовершеннолетних, тогда как среди жителей старше 70 лет такой «подушкой безопасности» могут похвастаться уже 48% — показатель вырос почти десятикратно.

Структура трат тоже заметно трансформируется с годами. Продукты остаются главной статьей расходов: на них ориентируются 41% покупателей 6-18 лет, 34% молодежи 19-30 лет и 45% людей старше 70 лет. При этом растет доля затрат на товары для дома — с 3% в молодом возрасте до 5-7% у взрослых.

В то же время бюджет на развлечения сокращается: траты на кино и театры падают с 6,4 % до 0,2 %. Такие особенности финансового поведения выявили аналитики ВТБ. По их статистике, пик кредитной активности приходится на возраст 31-40 лет — период, когда чаще формируются семьи: в этой группе 14% берут кредиты наличными, 11% оформляют ипотеку, 11,1% пользуются кредитными картами, 2,5% — автокредитами.

После 60 лет долговая нагрузка снижается, а среди граждан старше 70 лет доля автокредитов составляет всего 0,1 %, кредитных карт — 1,1 %.