В Тюменской области выписали более 100 тысяч штрафов за использование телефона за рулем

Госавтоинспекция Тюменской области вынесла 108 тысяч постановлений за использование телефона во время движения. Об этом «Тюменской области сегодня» сообщил заместитель начальника ЦАФАП региональной Госавтоинспекции Сергей Лысенко. По его словам, именно такие нарушения вызывают больше всего обращений и жалоб автомобилистов.

«В настоящее время центром фотовидеофиксации Тюменской области вынесено 108 000 постановлений за данный вид нарушения. Данные нарушения при использовании телефоном фиксируются только во время движения. В постановлении указывается скорость, когда такой факт был зафиксирован», — отметил Сергей Лысенко.

Представитель ведомства пояснил, что камеры фиксируют не только разговоры, но и использование приложений, переключение музыки и других функций, когда водитель держит телефон в руке. Для мобильной связи во время движения автомобилистам следует пользоваться гарнитурой или встроенной громкой связью.

Всего с начала года дорожные камеры в Тюменской области выявили более 2,5 миллиона нарушений ПДД.

«Большинство из этих нарушений непосредственно влияет на аварийную обстановку: выезд на встречную полосу, превышение скоростного режима на трассах и в населенных пунктах, проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора», — сказал начальник регионального управления Госавтоинспекции Андрей Миллер.

Глава ведомства добавил, что Госавтоинспекция публикует места установки камер на официальном сайте, а также сообщает о них через СМИ и социальные сети.

В первой декаде октября в Тюмени начнут работать новые комплексы. Они будут контролировать выезд на встречную полосу, движение по обочинам, пересечение сплошной разметки и соблюдение требований дорожных знаков.

«Комплекс, который выявляет выезд на встречную полосу, установлен на пересечении улиц Полевой и Свободы. На автодороге обход города Тюмени на участке от Червишевского тракта до улицы Интернациональной будет работать комплекс, который фиксирует нарушение правил езды по обочинам. Еще один комплекс на автодороге обход города Тюмени установлен на четвертом километре, он фиксирует нарушение сплошной линии разметки. И в центре города на перекрестке улиц Республики – Мельникайте уже установлен комплекс, который будет фиксировать нарушение правил разворота и нарушение требований дорожного знака направления движения по полосам», — рассказала заместитель начальника отдела ОПБДД и ПБДД регионального управления Госавтоинспекции Анжела Борисова.

Ранее siapress.ru сообщал, что камера у сквера имени Немцова в Тюмени зарегистрировала более 50 нарушений правил остановки после установки в середине августа. За восемь месяцев 2026 года Госавтоинспекция вынесла свыше двух миллионов постановлений по материалам фотофиксации — на 59,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.