Преподаватель Сургутского государственного педагогического университета Максим Мостовенко стал лауреатом национальной премии в специальной номинации «Лучший молодой преподаватель-исследователь» по историческим наукам. Об этом сообщает ugra-news.ru со ссылкой на департамент образования и науки Югры. Награду вручили на Девятом профессорском форуме в Москве. Мостовенко — кандидат исторических наук, доцент и ведущий научный сотрудник СурГПУ.

Директор окружного департамента образования и науки Алексей Дренин отметил значимость совмещения преподавания с исследовательской работой: такой подход позволяет включать научные результаты в учебный процесс. «Признание Максима Мостовенко на национальном уровне говорит о высоком профессиональном уровне молодого преподавателя и его научной работы», — заявил он.

Форум проходит 24-26 ноября. Его главная тема — роль преподавателей высшей школы в обеспечении научно-технологического лидерства России. Организатором выступает Российское профессорское собрание, отмечающее десятилетие.

Ранее siapress.ru сообщал, что доктор исторических наук, профессор и главный научный сотрудник СурГПУ Евгений Гололобов вошел в состав Высшей аттестационной комиссии и ее президиума при Минобрнауки России.