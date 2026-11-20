Губернатор Югры Руслан Кухарук поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 80-летием. Глава региона поблагодарил предстоятеля Русской православной церкви за внимание к округу и совместную работу по сохранению духовных традиций. Губернатор назвал многолетнюю деятельность патриарха примером служения людям, Церкви и государству. По словам губернатора, слова и поступки главы РПЦ служат опорой для миллионов россиян и находят отклик в Югре.

Сейчас в Ханты-Мансийске строят храм Святого Пророка Илии и храм-часовню Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской. В Белом Яре Сургутского района завершается роспись храма Казанской иконы Божией Матери. В августе на его территории освятили памятник Святым Царственным Страстотерпцам.

Правительство округа также продолжает взаимодействовать с Ханты-Мансийской митрополией в вопросах сохранения духовных традиций и укрепления нравственных основ общества.

К 80-летию патриарха в Ханты-Мансийске открылась фотовыставка «Жизнь в служении». Экспозиция на площади перед КТЦ «Югра-Классик» рассказывает о ключевых этапах деятельности главы РПЦ, его встречах, пастырской работе и участии в общественной жизни.

Всего в рамках региональной программы к юбилею патриарха в муниципалитетах Югры подготовили 127 тематических выставок. В Сургуте в универсальной библиотеке № 3 имени Петра Суханова работает книжная экспозиция «Русь православная», посвященная истории православия от Крещения Руси до современности.