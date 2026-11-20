В сургутском ТРЦ «Сити Молл» состоялась ежегодная выставка некоммерческих организаций. Около 50 объединений представили горожанам свои социальные проекты, рассказали о достигнутых результатах и познакомили посетителей с возможностями участия в общественной жизни.

Выставка НКО проводится в Сургуте почти полтора десятилетия. Сегодня в городе зарегистрировано более 500 некоммерческих организаций, свыше 150 из них ведут постоянную активную деятельность. Они помогают людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, поддерживают семьи, участников и ветеранов специальной военной операции, работают с людьми с ограниченными возможностями здоровья, развивают спорт, добровольчество, экологические и национально-культурные проекты.

«Вы все действительно разные: национально-культурные автономии, гуманитарные и волонтерские организации, спортивные и молодежные сообщества. Но вы делаете одно большое дело, делая Сургут ярче, а Югру и Россию сильнее», — обратился к участникам заместитель главы Сургута Виталий Малыхин.

Организаторы постарались уйти от формата обычных отчетных стендов. Общественники проводили мастер-классы, показывали оборудование, представляли национальную одежду и блюда традиционной кухни, устраивали творческие выступления. Посетители могли познакомиться с авторами проектов и узнать, как стать добровольцем или получить помощь.

Среди представленных инициатив — проект содействия семьям военнослужащих, числящихся пропавшими без вести. За три года его география расширилась от Сургута до 43 регионов России и вышла на международный уровень. Специалисты приняли более 2,5 тысячи обращений. В 39% случаев удалось установить, что военнослужащие не пропали: они находились в госпиталях, после чего с родственниками восстанавливали связь. Семьям также оказывают социальную, психологическую и правовую помощь.

Проект «Первая помощь доступна каждому» обучает горожан действиям в чрезвычайных ситуациях. На занятиях участники осваивают алгоритмы помощи, учатся пользоваться перевязочными материалами и турникетами, тренируются восстанавливать проходимость дыхательных путей и проводить сердечно-легочную реанимацию.

Школа «Северная пчела» представила программу подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. На выставке также рассказали о проектах профессиональной ориентации школьников, трудоустройства студентов и подготовки молодых лидеров.

Яркую этнокультурную площадку подготовила Башкирская национально-культурная автономия Сургута. Ее проект «Сургут собирает друзей» посвящен сохранению языка, культуры и традиций, а также взаимодействию народов города. Одним из главных мероприятий стал международный Сабантуй, который, по данным организаторов, посетили 54 тысячи человек вместо первоначально ожидавшихся 18 тысяч. «Мы показываем, что было приобретено на грантовые средства и как реализован проект. Наша основная задача — сохранение и развитие башкирской культуры, языка и традиций, взаимодействие с другими народами и общественными организациями», — рассказала исполнительный директор автономии Зульфира Сырлыбаева.

Часть участников выставки боролась за звание лучших. В номинации «Все для Победы!» отметили центр гуманитарной помощи «Батальон ZOV. Красота» с проектом «СВОИ — больше, чем семья». Награду за вклад в межнациональное согласие получил «Дом русских традиций», представивший коллекцию поясов народов России. В номинации «Будущее Сургута» первое место заняла «Академия стекла» с проектом «Дуальность: из хрупкости в твердость». Вторым стал военно-исторический клуб «Северный лис» с «Живой летописью», третьим — центр «Мост» с интенсивом личностного развития «Мозговой штурм».

Среди проектов-наставников победил центр гуманитарного образования «Лингва» с программой «Исследователь: первые шаги в науку и инженерию». Второе место заняла организация «Содружество» с курсом первой помощи, третье — региональное отделение Российских студенческих отрядов со Школой молодых лидеров.

Специальный приз жюри вручили центру помощи людям с ОВЗ и инвалидностью «Егорша» за фестиваль инклюзивного творчества «Мы вместе». Приз зрительских симпатий получила Башкирская национально-культурная автономия с проектом «Сургут собирает друзей».

«Огромное уважение вызывает активная гражданская позиция жителей, которые посвящают свободное время развитию социальных инициатив, приносящих реальную пользу обществу», — отметил председатель комитета внутренней и молодежной политики администрации Сургута Андрей Саликов.

При поддержке Администрации Сургута