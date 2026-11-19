Товарооборот Тюменской области с Китаем за первые шесть месяцев 2026 года увеличился почти на 20%. КНР остается одним из основных внешнеэкономических партнеров региона. Об этом губернатор Александр Моор рассказал, комментируя развитие российско-китайских отношений, сообщает «Тюменская область сегодня».

Предприятия Тюменской области поставляют в Китай продукцию агропромышленного комплекса, кондитерские изделия, полимеры и пиломатериалы. В обратном направлении в регион поступают оборудование, станки, электрические машины и другие промышленные товары.

Развитию деловых связей способствуют регулярные поездки тюменских делегаций в КНР и ответные визиты китайских партнеров. Сотрудничество расширяется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В начале ноября представители Тюменской области посетили Китай и провели переговоры с местными предприятиями.

Регион развивает с КНР не только экономические, но также образовательные и гуманитарные отношения. В 2026-2027 учебном году в тюменских вузах обучаются более 700 китайских студентов. По оценке главы региона, стороны располагают возможностями для дальнейшего расширения сотрудничества.

Ранее siapress.ru сообщал, что тюменская делегация обсудила с китайскими компаниями совместную работу в нефтесервисе, медицинской промышленности и фармацевтике. Представители региона посетили производителя нефтехимического оборудования, предприятие по выпуску систем углерод-ионной терапии и фармацевтическую компанию. В переговорах участвовали руководители тюменских нефтесервисных предприятий.