Следователи начали проверку после сообщения о возможном применении силы к воспитаннику коррекционного образовательного учреждения в Нефтеюганске. О ходе разбирательства доложат председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Как сообщили в СК России, информация об инциденте появилась в социальных сетях. Утверждается, что педагог ударил воспитанника, а руководство учреждения скрыло произошедшее и позволило сотруднику уволиться по собственному желанию.

Следственное управление СК по Югре проводит процессуальную проверку по статье 156 УК РФ — неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Бастрыкин поручил руководителю окружного управления Михаилу Мокшину представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Ранее в Нефтеюганске построили коррекционную школу на 230 мест, 30 из которых предназначались для школы-интерната. Учреждение создавали для обучения детей с особыми образовательными потребностями из города и соседних территорий. Подробнее — в материале siapress.ru.