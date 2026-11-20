В 2027 году на трассе Р-404 «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск», связывающей Югру с Тюменской областью, обновят 38,7 километра дорожного покрытия. Планы масштабного ремонта губернатор Руслан Кухарук обсудил с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным на Транспортной неделе в Москве.

По словам главы региона, ремонт повысит надежность одной из главных транспортных артерий для жителей Югры и сделает поездки по ней безопаснее и комфортнее. Эта дорога обеспечивает автомобильное сообщение округа с Тобольском и Тюменью.

Во время встречи губернатор также доложил об итогах дорожного сезона и текущем строительстве в регионе. Доля региональных дорог Югры, соответствующих нормативам, достигла 87%, дорог городских агломераций — 86,3%, опорной сети — 90,09%.

Показатели округа превышают средние значения по России. В целом по стране нормативным требованиям соответствуют около 57% региональных и более 74% федеральных автомобильных дорог. Работы в Югре продолжаются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Еще одной темой встречи стало расселение аварийного жилья. За десять месяцев 2026 года в новые квартиры переехали 1 890 семей. Общая площадь расселенного аварийного фонда составила 87 770 квадратных метров.

Одновременно в Тюменской области продолжается реконструкция Р-404 возле Тобольска. Там строят новый мост через Иртыш и расширяют участок трассы до четырех полос. Эта дорога связывает Югру с Тюменью и входит в крупный транспортный коридор, который продолжается через Сургут в сторону Ямала. Подробнее о реконструкции трассы и строительстве моста.