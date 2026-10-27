Внешним видом Сургута недовольны многие, но высказались об этом пока только 67 человек

На внешний вид Сургута жалуются регулярно − и в комментариях СИА-ПРЕСС, и просто в разговорах. Разноцветные вывески, пестрые фасады, магазины, которые оформляют входные группы кто во что горазд.

И сейчас у сургутян спрашивают, каким они видят свой город и что хотели бы изменить. Опрос проводят для разработки дизайн-кода: жителей просят рассказать о любимых местах, местных символах, раздражающих деталях и о том, чего Сургуту не хватает. Ответы обещают учесть при подготовке будущих правил оформления города.

Однако, как оказалось, пока в опросе приняли участие всего 67 человек. Для города, где проживает 433 тысячи жителей, результат, мягко говоря, скромный.

Получается, внешний вид города волнует только их? Вряд ли. Судя по комментариям под новостями о благоустройстве и не только, желающих высказаться куда больше. Правда, комментарии комментариями, а для разработки дизайн-кода нужно все-таки оставить свое мнение в самом опросе.

К слову, сам дизайн-код не означает, что все улицы должны стать одинаковыми. Речь об общих правилах для вывесок, фасадов, входных групп, освещения и других элементов городской среды, чтобы все это хотя бы сочеталось между собой − подробнее о том, как это должно работать, рассказала в интервью СИА-ПРЕСС главный архитектор Сургута Елизавета Припутень.