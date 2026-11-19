Компании в России стали активнее пользоваться биржевыми инструментами для управления свободными деньгами. Число корпоративных участников на брокерском обслуживании выросло на 50%, а объем их активов — на 65%. Такие данные сообщили в ВТБ, и добавили, что организации в основном размещают рубли и китайские юани на срок от одного до семи дней. Около 20% компаний выбирают облигации, а порядка 10% — биржевые паевые инвестфонды.

«В отличие от частных инвесторов, компании чаще ориентируются на короткие сроки размещения и предсказуемую доходность», — объяснил тенденцию Андрей Двоеглазов из ВТБ.

По данным Налоговой службы России за 2025 год, в ЕГРЮЛ зарегистрировано около 3,2 млн юридических лиц. На брокерском обслуживании во II квартале 2026 года, по данным Банка России, находилось около 64 тыс. юридических лиц — порядка 2% от их общего числа. При этом объем активов юридических лиц на брокерском обслуживании достиг 18,8 трлн рублей против 13,6 трлн рублей у физических лиц.