Все 52 управляющие компании, ТСН и ТСЖ Сургута заключили договоры с подрядчиками на уборку придомовых территорий. Как сообщили в администрации города, управляющие организации готовы к предстоящим холодам и снегопадам. В договорах должны быть указаны виды и периодичность работ: очистка от снега и наледи тротуаров, внутриквартальных проездов и крылец, обработка скользких участков противогололедными материалами, формирование снежных валов и их последующий вывоз.

«В городе зимний период начинается с 15 октября. К этому времени все управляющие компании заключают договоры на расчистку придомовых территорий. Именно на них возложена ответственность за содержание дворов многоквартирных домов. Заключая договор с подрядной организацией, управляющая компания указывает необходимый перечень работ. Как правило, в него входит очистка от снега и наледи тротуаров, внутриквартальных проездов, крылец, а также обработка противогололедным составом. Весь комплекс работ должен проводиться не реже одного раза в месяц», – рассказала заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Галина Бумина.

Более 250 многоквартирных домов обслуживает управляющая компания «Сургут Сервис». Для проведения зимней уборки она заключила договоры с семью подрядными организациями. Во дворах будут работать погрузчики и самосвалы, а количество техники определят отдельно для каждой территории.

«Работы по содержанию придомовых территорий в зимний период делятся на две категории. Первая – ручная уборка, в которой задействованы дворники. Они расчищают от снега и льда тротуары и крыльца возле подъездов. Вторая категория – механизированная уборка проездов и тротуаров шириной более полутора метров. К их очистке привлекаем погрузчики и самосвалы. Количество техники определяется индивидуально для каждой территории», – пояснил директор управляющей компании «Сургут Сервис» Алексей Бойко.

Городские правила предусматривают не только общие сроки, но и конкретные требования к состоянию дворов. После выпадения снега управляющая организация должна провести уборку в течение десяти суток. При этом даже при отсутствии сильных снегопадов территорию необходимо очищать не реже одного раза в течение 30 календарных дней осенне-зимнего периода.

Ручная уборка предполагает полную очистку тротуаров и проездов под скребок. Уплотненный снег и наледь необходимо удалять в кратчайшие сроки, а сколотый лед — убирать сразу после проведения работ. Во время гололеда тротуары, ступени и пешеходные зоны должны обрабатываться песком или другими противогололедными материалами.

Механизированную уборку дворов предписано проводить в дневное время. Сформированные после уборки снежные валы и кучи необходимо вывозить на специализированные снегоприемные пункты не реже одного раза в семь календарных дней. Оставленный во дворе снег не должен ограничивать видимость, мешать движению автомобилей и пешеходов, закрывать проезды или подходы к домам. В ходе механизированной уборки от снега на придомовой территории должны находиться мастер и дворник, которые регулируют движение пешеходов, а место уборки обозначено лентой, оранжевым треугольником. Снегоуборочная техника – крупная, имеет больше «слепых» зон, чем обычный транспорт. Они расположены на расстоянии двух метров сзади трактора и вокруг него. Несмотря на то, что спецтехника работает с использованием дополнительных звуковых сигналов и проблесковых маячков для оповещения, жителей просят быть внимательнее.

Управляющим организациям также рекомендуют заранее сообщать жильцам дату и время механизированной уборки. Это необходимо, чтобы владельцы автомобилей успели убрать машины, препятствующие работе погрузчиков и другой техники. Оставленный во дворе транспорт нередко не позволяет полноценно очистить проезды и парковочные карманы.

Специалисты администрации Сургута регулярно проверяют содержание придомовых территорий. Во время выездов они оценивают качество уборки и вывоза снега, очистку кровель, козырьков и балконов от снежных накоплений, а также соблюдение требований безопасности.

Если двор не убирают, жителям рекомендуют сначала обратиться в свою управляющую организацию и запросить дату очистки территории и вывоза снега. Если работы не выполнили в обозначенный срок, обращение можно направить в департамент городского хозяйства или контрольное управление администрации Сургута.

Справка «НГ»: Пожаловаться на ненадлежащее содержание двора можно в Службу жилищного надзора Югры через государственную информационную систему ЖКХ. Сургутский отдел инспектирования принимает обращения по адресу: улица Маяковского, 21А, кабинет 309. При подаче жалобы желательно приложить фотографии, указать адрес дома, дату снегопада и время обращения в управляющую компанию.

При поддержке Администрации Сургута