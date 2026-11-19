Производство мебели в Югре за январь-сентябрь 2026 года выросло на 81,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем выпущенной продукции достиг примерно полумиллиарда рублей, сообщает департамент промышленности региона. Рост мебельного производства стал одним из наиболее значительных среди обрабатывающих отраслей округа. Всего в лесопромышленном комплексе Югры работают около 220 предприятий — от лесозаготовительных компаний до производителей пиломатериалов, древесных плит, топливных пеллет и модульных домов.

В пятерку крупнейших предприятий отрасли входят Югорский лесопромышленный холдинг, «Сургутмебель», «Тайга», ЛПК «Хольц» и ЛПК «Самза».

В округе также увеличивается производство пиломатериалов и клееного бруса, расширяется выпуск древесных плит и пеллет. Новые технологические линии позволяют предприятиям повышать долю продукции глубокой переработки с большей добавленной стоимостью.

Крупнейший проект отрасли реализует Югорский лесопромышленный холдинг. Компания строит мебельную фабрику на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Нягань» и стала ее первым резидентом.

Проектная мощность предприятия составит 2,8 млн элементов мебели в год. На фабрике планируют создать более 150 высокотехнологичных рабочих мест. Объем инвестиций превышает 5 млрд рублей, на площадке уже идут строительно-монтажные работы.

Особую экономическую зону в Нягани создавали для размещения предприятий лесопереработки, производства строительных материалов, химической и пищевой промышленности, нефтесервисного оборудования, логистики и хранения. Первоначально власти рассчитывали, что развитие площадки позволит создать в городе более 500 рабочих мест.