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В рамках социальной ответственности бизнеса Группа компаний «Сибпромстрой» запускает акцию, в рамках которой в сургутском ЖК «Георгиевский» будет действовать акция, согласно которой в течение месяца собственники квартир этого жилого комплекса смогут бесплатно оставлять свои автомобили в паркинге.

Акция предназначена, как уже сказано, исключительно для владельцев квартир в ЖК «Георгиевский». Действие акции ‒ с 23 ноября по 23 декабря. Телефон для консультаций: 89828795090. Заключение договоров в рамках данной акции будет происходить непосредственно в отделе продаж ГК «Сибпромстрой» в ЖК «Георгиевский».

Для жителей этого нового микрорайона комфорт-класса, который продолжает активно заселяться, такая возможность особенно актуальна с наступлением зимы и холодов: автомобиль защищен от снега и морозов, а водителю не приходится тратить время на его очистку и длительный прогрев. Не нужно и искать свободное место возле дома после работы.

Тем же, кто хочет пользоваться паркингом постоянно, «Сибпромстрой» предлагает приобретение машино-места в собственность на выгодных условиях.

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ООО "Сибпромстрой-Югория"