В Сургуте начался капитальный ремонт административного здания на улице Маяковского, 15. Работы стоимостью 230 млн рублей должны завершить летом 2027 года. О начале ремонта депутатам сообщили на заседании комитета думы Сургута по городскому хозяйству и перспективному развитию. По словам директора департамента архитектуры и градостроительства Ивана Сорича, после сдачи объекта в нем разместят сразу несколько подразделений городской администрации.

Решения по зданию власти и депутаты ожидали около 12 лет. Еще в 2014 году условия труда сотрудников в его помещениях признали небезопасными, после чего подразделения мэрии перевели на арендованные площади.

Ранее сообщалось, что в обновленном здании площадью около четырех тысяч квадратных метров оборудуют 165 рабочих мест, девять кабинетов руководителей и зал совещаний на 80 человек. Проект также предусматривает ремонт инженерных сетей, пожарной сигнализации, фасада и прилегающей территории. Завершить работы подрядчик должен до 30 июня 2027 года.