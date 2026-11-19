Строительство Южного обхода Тюмени начнут в 2027 году. Работы по созданию второго транспортного кольца рассчитаны на три года, а стоимость новой дороги оценивается почти в 20 млрд рублей. Об ориентировочных сроках сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, пишет «Тюменская область сегодня».

Магистраль протяженностью более 20 километров соединит региональную дорогу Тюмень – Боровский – Богандинский с федеральной трассой Р-351 Екатеринбург – Тюмень. Южный обход также станет частью транспортного коридора М-12 и обеспечит сквозное движение между направлениями на Екатеринбург и Омск.

Проект предусматривает строительство двух транспортных развязок – на Червишевском и Московском трактах. Для прокладки дороги планируется изъять 83 земельных участка. В 2025 году проект получил одобрение государственной экспертизы, однако затем документацию направили на доработку. Новое заключение рассчитывают получить до конца 2026 года.

Накануне Тюменская область и Минтранс России подписали на «Транспортной неделе» соглашение о реализации проекта на условиях софинансирования. Новая магистраль должна разгрузить существующую кольцевую дорогу, где на отдельных участках интенсивность движения в несколько раз превышает нормативы, и сократить время доставки грузов.

Ранее siapress.ru сообщал, что проектная пропускная способность Южного обхода составит 14 тысяч автомобилей в сутки. Строительство разделят на четыре этапа, а завершить основные работы планируют к 2029 году.