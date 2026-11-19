В Тюменской области в течение 2026 года газифицируют более 1200 домовладений. Для этого специалисты построят 105 километров сетей, которые обеспечат возможность подключения жителей 20 деревень и сел, где природного газа пока нет. Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на губернатора региона Александра Моора.

Работы идут в Абатском, Бердюжском, Вагайском, Заводоуковском, Исетском, Ишимском, Казанском, Нижнетавдинском и Тобольском муниципальных округах. Газопроводы прокладывают до границ земельных участков бесплатно. Монтаж сетей внутри участка и приобретение оборудования оплачивает собственник дома.

Жители, относящиеся к льготным категориям, могут получить региональную субсидию на подключение и покупку газового оборудования. Размер выплаты составляет 156 тысяч рублей. Эта мера поддержки распространяется на представителей 49 категорий граждан.

Одним из недавно завершенных объектов стал газопровод в поселке Лесозаводском Нижнетавдинского округа. Там построили 16,6 километра сетей, благодаря которым возможность подключиться к природному газу получили владельцы 230 домовладений.

Ранее siapress.ru сообщал, что Тюменская область направила на поддержку льготников при газификации домов в 2026 году более 356 млн рублей. Помощью смогут воспользоваться почти 2300 многодетных семей, участников СВО, людей с инвалидностью и других жителей. С момента запуска социальной газификации сети подвели к границам более 30,5 тысячи земельных участков региона.