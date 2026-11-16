В Сургуте откроется книжная выставка «Русь православная», посвященная истории православия от Крещения Руси до современности. Экспозицию разместят в универсальной библиотеке № 3 имени Петра Суханова, сообщили в администрации города. Посетителям представят книги из серии «Великие Святые», художественные произведения, написанные священнослужителями, а также детскую литературу о православной культуре. Вход на выставку будет свободным.

Сургутская экспозиция станет частью региональной программы, приуроченной к 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Центральным событием станет открытие масштабной фотовыставки «Жизнь в служении», которое состоится 17 ноября в Ханты-Мансийске. Еще 126 тематических выставок планируется открыть в других муниципалитетах Югры.

В документальную фотолетопись вошли материалы об архипастырском служении предстоятеля Русской православной церкви, его миссионерской деятельности, работе с епархиями и миротворческих инициативах. Цель проекта — рассказать о духовном наследии, единстве и преемственности поколений.

Главная экспозиция будет работать на площадке перед КТЦ «Югра-Классик» в Ханты-Мансийске. Посетить ее смогут все желающие. Организаторами проекта выступили правительство Югры, Ханты-Мансийская епархия и пресс-служба патриарха.

Ранее губернатор Югры Руслан Кухарук провел встречу с патриархом Кириллом. Стороны обсуждали развитие церковно-государственных отношений в регионе и строительство в Ханты-Мансийске храма-часовни в память о репрессированных жителях округа.