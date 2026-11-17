Когда мы в первый раз в рамках «О чем говорят» обсуждали новую концепцию, по которой будет благоустроен «грэсовский пятачок» в Сургуте, Тарас Самборский высказал мысль о посадке там какого-нибудь качественного семейного общепита. Тогда он привел в пример почивший «Баскин Роббинс» ровно через дорогу от дома, где я фактически вырос. А я подумал, что хочу показать вам один пример, как качественный семейный общепит становится еще и красивой архитектурной точкой на карте.

Итак, смотрите – это один из ресторанов McDonald’s в Батуми. Это центральная часть города, недалеко от моря (правда, прямо стенка к стенке к нему расположена газовая АЗС – но это такая специфическая грузинская эклектика в самом соку, ничего не поделаешь).

Я прошу обратить внимание на сам подход. Это не стандартный McDonald’s, «Вкусно и точка» или KFC, коих типовых ресторанов каждый из нас видел десятки. Тут люди подошли к проектированию с любовью, и получилось хорошо – как минимум, пару архитектурных наград этому зданию перепало, а всякие туристические порталы включают его в подборки типа «Топ 5/10 самых необычных ресторанов сети McDonald’s в мире».

К слову, там и внутри интересно – есть первый этаж с кухней и зоной приема заказов, есть промежуточные посадочные места вдоль лестниц, и второй этаж со столами и стульями внутри, а еще снаружи – с большой открытой террасой и круглогодичным садом. Согласитесь, небанально для ресторанной сети, опутавшей весь мир и очень хорошо умеющей творить стандарты.

Я не говорю, что нужно было взять и в Сургуте воткнуть на «пятачке» аналогичную штуку. Я говорю о том, что в Батуми получилось взять обычный франшизный семейный ресторан и сделать его красивым, отмеченным на международном уровне и привлекательным для туристов. Еще одна красивая точка на карте.

Как бы это могло быть в Сургуте? Во-первых, нужно было сначала родить мысль о том, что на «грэсовском пятачке» может быть не стандартное благоустройство, а некая коммерция. Во-вторых, нужны были политические гарантии, что коммерция это через полтора шага не превратится в 28-этажный дом на один подъезд. В-третьих, потребовался бы подробный разговор с общественностью с презентацией идеи – пусть здесь будет классный семейный ресторан с небанальным визуальным решением. И далее – открытый конкурс среди сетей и местных бизнесов с архитектурными решениями. Представьте, какую красоту с подсветкой можно было бы устроить там, в окружении деревьев парка «Энергетиков».

Впрочем, может, заявленная ныне световая колонна так восхитит общественность, что все махнут рукой на все эти ресторанные идеи. Но колонна сама по себе своей красотой жизнь в территорию не вдохнет, а классный общепит бы с этой задачей справился. Такое ощущение, что мы в Сургуте так ошпарились на инициативных руководителях, которые пытались в парк «За Саймой» закинуть коммерческие мощности, что подзабыли – жизнь города не только в благоустройстве, но и в том, что эту жизнь сопровождает – в том числе, это еда. В Батуми же как-то получилось вместо стандартного ресторана сделать красоту, которая сопутствует еде (плюс налоги, рабочие места и так далее). У Сургута тоже подобное может получиться.