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Билайн запускает BeeClub ‒ программу привилегий для премиальных клиентов. В августе оператор представил три тарифа Premium с премиум-доступом к сети и оперативной поддержкой. Теперь получить премиальный статус и пользоваться привилегиями можно и без перехода на данный тарифный план.

Благодаря BeeClub получить премиальный статус смогут клиенты различных тарифных планов. На старте Билайн учтет расходы клиента на связь за три предыдущих месяца и сразу присвоит статус тем, кто потратил на своем тарифе от 1 300 рублей в каждом из этих месяцев. В дальнейшем статус сохранится при соблюдении условий программы.

Как получить статус

В BeeClub три уровня: White, Yellow и Black. На тарифах Premium статус присваивается сразу после оплаты. На остальных тарифах в рамках BeeClub он зависит от ежемесячных расходов на связь в течение трех месяцев подряд:

● White ‒ Premium M или расходы от 1 300 до 1 999 рублей в месяц.

● Yellow ‒ Premium L или расходы от 2 000 до 3 999 рублей в месяц.

● Black ‒ Premium XL или расходы от 4 000 рублей в месяц.

Билайн пересматривает статус ежемесячно. Если расходы достигают порога следующего уровня, участник автоматически переходит на него.

Какие привилегии доступны

Набор привилегий BeeClub зависит от статуса и тарифа клиента. Например, это премиум-доступ к сети, который особенно пригодится в моменты высокой нагрузки: после концерта или другого большого мероприятия, когда зрители одновременно выходят в интернет, чтобы вызвать такси или написать близким. Если нужно разобраться со списанием или настройками связи, участник BeeClub может быстрее связаться с оператором по телефону или в чате и сразу перейти к решению вопроса.

В программе предусмотрены инструменты защиты от спама, мошеннических звонков и СМС, а также от несанкционированной замены сим-карты. Они помогают снизить риск мошенничества и потери доступа к номеру.

Билайн заботится о своих клиентах, и в преддверии новогодних каникул запустил на тарифах Premium L и Premium XL специальные условия роуминга на 12 популярных направлениях. В Абхазии, Армении, Азербайджане, Китае, Казахстане, Таиланде, Турции, Узбекистане, Черногории, Южной Корее и на Мальдивских островах для звонков в Россию можно расходовать минуты из домашнего пакета. В ОАЭ доступны домашние минуты для звонков в Россию и интернет из домашнего пакета ‒ в пределах 3 ГБ в день или 50 ГБ в месяц, далее на скорости до 128 кбит/с. Опция доступна только на этих двух тарифах и подключается автоматически при присвоении статуса в BeeClub.

Среди других преимуществ программы ‒ безлимитный интернет и 1 ТБ в «Облаке Билайн». Расширенный доступ к нейросетям в beeGPT, специальные условия на домашний интернет и статический IP предусмотрены только для клиентов линейки Premium. А участникам со статусом Black на тарифе Premium XL для сохранения номера при длительной блокировке доступна услуга «Вечный номер».

С близкими в Билайне можно делиться минутами и гигабайтами, а скидка на абонентскую плату за дополнительные семейные номера может достигать 100%. В зависимости от статуса и тарифа клиента на членов семьи могут распространяться премиум-доступ к сети, приоритет в поддержке, безлимитный интернет и другие привилегии.

Подробные условия участия и перечень привилегий для каждого уровня ‒ на странице BeeClub.

BeeClub (би клаб; с англ. ‒ «пчелиный клуб»); Premium (премиум; с англ. ‒ «премиальный»); White (уайт; с англ. ‒ «белый»); Yellow (йеллоу; с англ. ‒ «желтый»); Black (блэк; с англ. ‒ «черный»); M (эм), от англ. medium ‒ «средний»; L (эл), от англ. large ‒ «большой»; XL (экс эл), от англ. extra large ‒ «очень большой»; IP (ай пи), от англ. Internet Protocol ‒ «интернет-протокол».

beeGPT («би-джи-пи-ти») ‒ ИИ-сервис Билайна, предоставляющий доступ к генеративным моделям искусственного интеллекта и функциям управления продуктами и услугами оператора. Предназначен для личного некоммерческого использования. Условия и ограничения ‒ на beeline.ru.

ERID: 2VSb5xoUaq8

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