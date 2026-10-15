Доля киберпреступлений в Тюменской области сократилась с 45,9 до 31,9 процента

В Тюменской области доля преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий снизилась с 45,9% в прошлом году до 31,9% в нынешнем. Об этом сообщил начальник профильного управления регионального УМВД Вадим Попков на круглом столе по противодействию цифровому мошенничеству, пишет «Вслух.ру».

Таким образом, удельный вес киберпреступлений сократился на 14 процентных пунктов. Обсуждение организовала Общественная палата Тюменской области при поддержке регионального департамента информатизации. Участники рассмотрели, как банки и операторы связи могут защищать граждан от аферистов.

Заместитель управляющего отделением Банка России по Тюменской области Ольга Патрактинова рассказала о сервисе «вторая рука». Он позволяет назначить доверенного человека, который будет подтверждать или отклонять определенные переводы и снятие наличных. «В качестве „второй руки“ можно выбрать близкого человека, которому вы доверяете», — пояснила она.

По информации Банка России, на решение помощнику отводится до 12 часов. Если он не ответит на запрос, банк отклонит операцию. При этом клиент сможет направить новый запрос. Еще один инструмент защиты — самозапрет на кредиты. По данным, озвученным на встрече, к концу сентября в Тюменской области было установлено 344 тысячи таких запретов.

Ранее siapress.ru сообщал, что к концу февраля более 270 тысяч жителей Тюменской области оформили самозапрет на кредиты через «Госуслуги».