Подборка необычных коллекций, которые сейчас продают на «Авито»

Что только не коллекционируют сургутяне: вещи с историей, редкие сувениры, предметы из советского прошлого и спортивные фигурки. В обзоре – какие необычные находки сейчас ищут новых владельцев на «Авито».

Винил для любителей классики – 6,5 тысячи рублей

Фото: Авито

Продавец собрал в одном лоте девять позиций академической и оперной классики. Среди них – Бах, Бородин, Чайковский, Прокофьев и другие композиторы. В описании автор объявления отдельно отмечает ранние советские прессы 1970-х годов фирмы «Мелодия». В коллекцию входят и многодисковые бокс-сеты – «Страсти по Матфею», «Князь Игорь», «Пиковая дама» и другие записи.

Продавец предупреждает, что на коробках и конвертах остались следы времени, зато сам винил, по его оценке, сохранился хорошо.

Елочные игрушки СССР – 2,1 тысячи рублей

Фото: Авито

Еще один сургутянин продает набор из 12 стеклянных елочных игрушек советской эпохи. Он предлагает забрать коллекцию целиком.

В пересчете одна игрушка стоит 175 рублей. Продавец отмечает, что у некоторых экземпляров есть небольшие сколы на трубочках под подвесами, но металлические колпачки их закрывают.

Коллекция Роналдо – 150 тысяч рублей

Фото: Авито

Самый дорогой и, пожалуй, самый необычный лот в подборке посвятили бразильскому футболисту Роналдо (Роналду Луисе Назариу ди Лиме). В коллекцию входят около 270 предметов: официальные карточки и стикеры Panini, журналы, плакаты, фигурки, значки, календарики, фантики из 1990-х и видеоигры.

Отдельно продавец выделяет книгу из Испании «Ronaldo. Nacido crach» с дарственной надписью и, по его словам, автографом самого футболиста. Сертификата подлинности у автографа нет.

Футболисты из 2002 года

Фото: Авито

В другом объявлении продавец предлагает фигурки футболистов из коллекции «Лига звезд» 2002 года. Высота каждой – около 7,5 сантиметра. Часть фигурок уже купили, а на одном из экземпляров есть дефект.

На фоне огромной коллекции Роналдо этот набор выглядит скромнее, но он может заинтересовать тех, кто собирает сувениры российского футбола начала 2000-х.

Редкие калькуляторы – по тысяче рублей

Фото: Авито

В продаже нашлись и два необычных калькулятора. Продавец называет их редкими, но не может проверить их работу: для подключения нужен особый разъем. Поэтому он предлагает технику прежде всего коллекционерам.

Советские актеры на открытках – 11,5 тысячи рублей

Фото: Авито

Еще один лот – большая подборка открыток с советскими артистами. В коллекции есть цветные и черно-белые экземпляры, портреты актеров и кадры из фильмов. Самые старые открытки, по словам продавца, выпустили еще в 1957 году. Попадаются и изображения зарубежных актеров.

Шведские спичечные коробки – по 300 рублей

Фото: Авито

Самый компактный лот в подборке – винтажные коробки спичек из Швеции. Продавец просит по 300 рублей за штуку.