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Минобрнауки хочет обязать абитуриентов вносить предоплату за первый семестр до зачисления в вуз

Минобрнауки предложило ввести предоплату первого семестра для зачисления в вуз

Минобрнауки хочет обязать абитуриентов вносить предоплату за первый семестр до зачисления в вуз
Фото СурГУ

Минобрнауки России предложило сделать оплату первого семестра обязательным условием зачисления на платные места в вузах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект изменений в порядок приема. Согласно документу, абитуриент должен пройти конкурс, заключить договор об образовании и внести оплату к установленному сроку. Оплатить обучение можно полностью или частично, но не менее чем за один семестр. Для этого разрешат использовать материнский капитал или образовательный кредит.

В министерстве объяснили инициативу необходимостью решить проблему «виртуального» конкурса. Сейчас поступающий может заключить договоры с несколькими университетами и одновременно занимать места, на которые рассчитывают другие абитуриенты. «Предоплата зафиксирует выбор поступающего и сделает платный конкурс более четким и справедливым для всех участников», — пояснили в пресс-службе Минобрнауки.

Если проект утвердят, приказ вступит в силу 1 марта 2027 года и будет действовать до 1 сентября 2029 года.

Еще одно предложение министерства касается дополнительных баллов за результаты ЕГЭ, которые абитуриент не использует в основном конкурсе. За 60 и более баллов по математике, физике, химии, информатике или биологии поступающему предлагают начислять от 15 до 25 дополнительных баллов.

Ранее Минобрнауки также предложило запретить отчисленным за нарушение дисциплины студентам поступать в тот же вуз в течение пяти лет. Эта инициатива также предусматривает изменения в порядок приема на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры.


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Сегодня в 13:38, просмотров: 83, комментариев: 0
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