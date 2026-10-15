Афиша мероприятий на выходные 16-18 октября в Сургуте

Сургутян ждут концерты на стыке классики и джаза, музыка из компьютерных игр, спектакли для детей и взрослых, выставки современного искусства и творческие мастер-классы. В пятницу можно послушать симфонический оркестр или увидеть современное прочтение истории Пенелопы, в субботу — посетить премьеру по Достоевскому и концерт саксофонной музыки, а воскресенье посвятить семейному досугу.

16 октября, пятница

Премьера программы «Между классикой и джазом»

Место проведения: Сургутская филармония, ул. Энгельса, 18. Время: 19:00.

Симфонический оркестр Сургутской филармонии и джазовое трио Александра Маслова из Санкт-Петербурга выступят с совместной программой. Прозвучат авторские вариации на темы произведений Римского-Корсакова, Грига и Глинки.

За дирижёрским пультом — Станислав Дятлов. Концерт продлится около двух часов, предусмотрен антракт.

Стоимость: от 800 рублей. Возраст: 12+. Официальный анонс и билеты..

Спектакль «Сны Пенелопы»

Место проведения: центр культуры и досуга «Камертон», ул. Островского, 16/1. Время: 19:00.

Сургутский музыкально-драматический театр представит постановку по пьесе Алексея Куралеха. Герои древнегреческого эпоса Одиссей и Пенелопа предстанут перед зрителями в современном сценическом прочтении. В центре истории — любовь, верность и преодоление испытаний.

Возраст: 16+. Цена — от 900 до 1400 рублей. Официальный анонс и билеты.

Открытие выставки Натальи Горды «Палитра времени»

Место проведения: Сургутский художественный музей, ул. 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, 3 этаж. Время: 17:00.

В Сургутском художественном музее откроется юбилейная персональная выставка художницы Натальи Горды «Палитра времени». В экспозицию войдут более 50 живописных и графических работ разных лет — пейзажи, натюрморты, портреты и жанровые сцены, выполненные маслом и пастелью. Посетители смогут проследить, как менялись творческая манера, цветовая палитра и художественные интересы автора.

Отдельная часть выставки посвящена ученикам Натальи и Виталия Горды, которые в 1997 году основали художественную студию «Ракурс». Экспозиция расскажет не только о творческом пути художницы, но и о ее вкладе в развитие художественной среды Сургута.

Телефоны для справок: 51-68-10, 51-68-11. Подробности на сайте Сургутского художественного музея. 0+

Музыкальный квиз «Кавер-TV»

Место проведения: Городской культурный центр, проспект Набережный, 56. Время: 19:00.

Любителей музыки приглашают на командную викторину. Участникам предстоит угадывать песни и исполнителей, вспоминать популярные композиции разных лет и соревноваться в знании музыкальных хитов.

Стоимость: 600 рублей. Возраст: 18+. Указана возможность оплаты по «Пушкинской карте». Подробности о мероприятии.

Концерт «Акустика осени»

Место проведения: клуб «Компромат», ул. Ленинградская, 3/1. Время: двери открываются в 19:00, начало концерта в 19:30.

В сургутском клубе «Компромат» состоится акустический концерт с участием местных музыкантов. Перед зрителями выступят проекты «Искренне, Таня», «Джекилл и Хайд», а также исполнительницы Даря и Анна Федулова.

Музыканты представят свои композиции в камерном формате. В частности, участники рок-группы «Джекилл и Хайд» исполнят песни без привычного тяжёлого звучания электрогитар.

Стоимость: 400 рублей по предпродаже, 600 рублей в день концерта. Подробности и билеты — на странице организатора. 18+

17 октября, суббота

Премьера концертной программы «История русской доблести»

Место проведения: Сургутская филармония, ул. Энгельса, 18, малый зал. Время: 14:00.

Хоровая капелла «Светилен» представит программу для школьников, посвящённую мужеству, героизму и человеческой доброте. Через музыкальные произведения артисты расскажут не только о подвигах на полях сражений, но и о достижениях учёных, врачей, строителей и представителей других профессий.

В программе прозвучат произведения о Великой Отечественной войне и трудовых подвигах. Дирижёр — Алёна Загроцкая.

Стоимость: от 400 рублей. Возраст: 6+. Официальный анонс и билеты.

Кроха-спектакль «Как Маша поссорилась с подушкой»

Место проведения: театр актёра и куклы «Петрушка», ул. Энгельса, 11. Время: 10:00 и 12:00.

Маленькая Маша никак не может уснуть: кровать кажется ей неудобной, подушка — душной, а одеяло — кусачим. Девочка отправляется на прогулку и встречает животных, у которых узнаёт, как они спят. Вернувшись домой, Маша начинает иначе относиться к собственной постели.

Спектакль рекомендован детям от полутора до трёх лет, продолжительность — 35 минут.

Возрастная маркировка: 0+. Отдельный билет необходим каждому зрителю, включая ребёнка. На сеанс в 10:00 билетов нет; на 12:00 размещена отдельная билетная страница. Билеты здесь.

Концерт «Голоса ветра»

Место проведения: галерея современного искусства «Стерх», ул. Магистральная, 34/1. Время: 17:00.

В рамках III фестиваля современной музыки «Мир звучит» выступит саксофонистка Серафима Верхолат. Музыкант исполняет произведения разных направлений — от барокко до джаза и авангарда, экспериментируя в том числе с электронным звучанием. После концерта, в 18:00, состоится встреча с исполнительницей. Ведущий — композитор Сергей Зятьков.

Возраст: 12+. Стоимость — на билетной странице. Программа концерта и билеты от организатора.

Арт-занятие «Осенний натюрморт»

Место проведения: галерея современного искусства «Стерх», ул. Магистральная, 34/1. Время: 11:00–14:30.

Участники занятия познакомятся с акриловой живописью и создадут картину с изображением кружки горячего напитка. Мастер-класс подходит в том числе начинающим: программа предусматривает знакомство с материалами и основными приёмами работы красками.

Возраст: 6+. Стоимость — на странице записи. Официальная страница арт-занятия и запись.

Мастер-класс «Мезенская роспись»

Место проведения: ИКЦ «Старый Сургут», ул. Энергетиков, 2, Дом ремёсел. Время: 12:30 и 14:30.

Участники познакомятся с мезенской росписью — традиционным видом северного декоративного искусства — и попробуют выполнить роспись по дереву. Занятие проходит в рамках программы выходного дня.

Стоимость: 400 рублей. Возраст: 12+. Продолжительность — один час. Официальная программа мастер-классов «Старого Сургута».

Открытие выставки «Домик, не болей!»

Место проведения: культурный центр «Порт», ул. Майская, 10. Время: 17:00.

В «Порту» откроется выставка петербургского художника Сергея Мяутова, посвящённая небольшим городам, деревням и домам, постепенно исчезающим из привычного ландшафта. Художник работает с образами старой архитектуры, обращая внимание на места, которые редко становятся предметом общественного обсуждения. На открытии посетителей ждут встреча с автором, экскурсия и мастер-класс.

Возраст: 0+. Условия посещения — на странице мероприятия. Официальный анонс открытия выставки.

Спектакль «Записки неизвестного из сельской жизни»

Место проведения: Городской культурный центр, проспект Набережный, 56. Время: 18:00.

Театральная студия «Кулисы» представит премьеру по мотивам повести Фёдора Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели». Молодой петербуржец приезжает в имение к своему дяде и оказывается втянут в семейные интриги, неожиданные предложения и сложные отношения обитателей дома.

Стоимость: 500 рублей. Возраст: 18+. Доступна оплата по «Пушкинской карте». Официальная страница.

Концерт группы «ПАЛАС»

Место проведения: клуб «Компромат», ул. Ленинградская, 3/1. Время: двери открываются в 19:00, начало в 19:30.

Сургутская группа «ПАЛАС» отметит свой день рождения первым живым исполнением собственных песен. Музыканты расскажут истории создания композиций, а также исполнят произведения групп, повлиявших на их творчество.

В концерте примет участие сургутская группа «Космопорт17». Кроме того, запланированы совместные выступления с проектом «Искренне, Таня» и исполнителем МИКРОБом. Гостей ждут конкурсы и розыгрыши фирменной продукции группы.

Стоимость: 400 рублей по предпродаже, 600 рублей в день концерта. Подробности и билеты — на странице организатора. 18+

Встреча «Приятно познакомиться: французский без нагрузки»

Место проведения: Центральная городская библиотека имени А. С. Пушкина, зал языкознания и страноведения, пятый этаж. Время: 15:00.

В библиотеке состоится встреча для тех, кто хочет познакомиться с французским языком. Участники разберут основные правила чтения, научатся лучше понимать французские носовые звуки и узнают, сколько знакомых слов пришло в русский язык из французского.

Занятие пройдёт в неформальной обстановке с шутками, юмором и видеофрагментами. Организаторы предлагают изучать язык без сложных упражнений и излишней нагрузки. 16+

18 октября, воскресенье

Концерт «Музыка компьютерных игр»

Место проведения: Сургутская филармония, ул. Энгельса, 18, малый зал. Время: 13:00.

Ансамбль русских народных инструментов «Ларец» исполнит мелодии из популярных компьютерных игр. В программе — музыка, связанная с приключениями Марио и вселенной «Ведьмака».

Знакомые композиции прозвучат в необычном исполнении — на баяне, балалайках и других народных инструментах. Художественный руководитель ансамбля — Вячеслав Акимов.

Стоимость: от 500 рублей. Возраст: 6+. Продолжительность — один час. Официальная афиша и билеты на сайте филармонии.

Музейное занятие «Объединяя поколения»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, Музейный центр, ул. 30 лет Победы, 21/2. Время: 12:00.

Ко Дню отца семейный клуб «Музей и Ко» подготовил интеллектуально-развлекательную викторину «Объединяя поколения». Детям и взрослым предложат проверить свои знания о привычках, интересах и особенностях разных поколений — от бумеров до зумеров.

В программе — вопросы о музыке, культуре и повседневной жизни людей разных возрастов. Организаторы рассчитывают, что игра поможет участникам лучше понять друг друга и провести время всей семьей.

Запись обязательна: 51-68-17. Количество мест ограничено. 6+

Мастер-классы «Ваза» и «Браслет»

Место проведения: ИКЦ «Старый Сургут», ул. Энергетиков, 2, Дом ремёсел. Время занятий: 12:30 и 14:30 по общей программе.

На мастер-классе «Ваза» участники изготовят сувенир из глины с последующим обжигом. Второе занятие посвящено созданию кожаного браслета.

Стоимость: «Ваза» — 1500 рублей, «Браслет» — 500 рублей. Возраст: 6+ и 12+ соответственно. Программа занятий.