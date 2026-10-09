Суд в Югре подтвердил нежелательность пребывания иностранца, болеющего ВИЧ

Нефтеюганский районный суд отказал иностранному гражданину в отмене решения о нежелательности его пребывания в России. Как сообщает пресс-служба судов Югры, при рассмотрении дела мужчина не представил доказательств прохождения лечения и медицинского наблюдения после выявления ВИЧ-инфекции. Апелляционная инстанция 8 сентября 2026 года оставила решение без изменений.

Иностранец оспаривал решение Роспотребнадзора, ссылаясь на постоянную работу, уплату налогов, предоставленное работодателем жилье и брак с гражданкой России. По его мнению, ограничение нарушало право на семейную жизнь и представляло собой чрезмерное вмешательство.

Суд установил, что мужчина живет в России с октября 2022 года. При этом он не подтвердил прохождение антиретровирусной терапии, диспансерного наблюдения, контроля вирусной нагрузки и психосоциального консультирования. Согласно материалам дела, антиретровирусные препараты ему не выдавали. За получением вида на жительство или гражданства он не обращался.

Суд указал, что наличие супруги — гражданки России само по себе не означает, что ограничительные меры нарушают право на уважение семейной жизни. В данном случае суд счел решение ведомства законным и принятым в целях защиты здоровья населения с учетом интересов заявителя.

В пресс-службе отдельно подчеркнули: основанием судебного решения стал не сам диагноз, а несоблюдение обязательных мер профилактики — медицинского наблюдения и лечения. Иск к Управлению Роспотребнадзора по Самарской области и федеральной службе суд отклонил полностью.