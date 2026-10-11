Каждый второй пациент Сургутского кардиоцентра поступил экстренно

С начала 2026 года в Окружной кардиологический диспансер в Сургуте госпитализировали 8 тысяч пациентов. Почти каждый второй поступил в медучреждение экстренно, сообщили в медучреждении.

Около 3,5 тысячи раз пациентов доставляли в приемное отделение машины скорой помощи. В части случаев состояние требовало максимально быстрых решений и незамедлительного лечения.

«На дежурстве первыми встречают эту волну заведующая приемным отделением Надина Османова вместе с коллегами-кардиологами. Работа здесь – как в медицинском спецназе. От точности и скорости зависит слишком много. За сухими цифрами статистики – работа команды 24/7. Реанимационная служба, кардиохирурги, рентгенхирурги, врачи приемного отделения и медсестры остаются несокрушимым щитом на передовой между человеком и сердечно-сосудистой катастрофой», – рассказали в кардиоцентре.

Напоминаем, ранее сургутские кардиохирурги заменили поврежденный клапан сердца 65-летнему жителю Нижневартовска, которого беспокоила только высокая температура. Директор департамента здравоохранения Югры Роман Паськов поделился, что у пациента диагностировали инфекционный эндокардит – воспаление внутренней оболочки сердца.