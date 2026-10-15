В Югре с начала года прекратили российское гражданство 72 уроженцев ближнего зарубежья

В Югре с начала 2026 года сотрудники миграционного управления МВД провели процедуру прекращения российского гражданства в отношении 72 уроженцев ближнего зарубежья. Об этом сообщает окружное УМВД.

Среди них — 34 мужчины, которые после получения гражданства не выполнили обязанность по первоначальной постановке на воинский учет в установленный срок. Полицейские ознакомили их с решениями и изъяли российские паспорта. По информации ведомства, в ближайшее время мужчины должны покинуть Россию.

Еще 28 человек потеряли гражданство после совершения преступлений и вынесения обвинительных приговоров. В качестве примера МВД привело дело 50-летнего мужчины, получившего российское гражданство в 2006 году. 9 июля 2026 года Няганский городской суд осудил его за фиктивную постановку иностранца на учет и организацию незаконной миграции.

Всем указанным осужденным вручили уведомления о прекращении гражданства. Их российские паспорта изъяли и аннулировали.

Кроме того, суды установили четыре факта предоставления поддельных, подложных или недействительных документов либо сообщения ложных сведений при приобретении гражданства. Так, 44-летняя женщина заключила фиктивный брак с россиянином, а 37-летний мужчина оформил фиктивный трудовой договор, не намереваясь работать.

Напомним, по итогам восьми месяцев 2026 года УМВД Югры сообщало о 67 решениях о прекращении гражданства. За тот же период российское гражданство получили 1 436 человек — в 3,9 раза меньше, чем годом ранее.