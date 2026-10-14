Детский хирург из Сургута помогла трем пассажирам рейса Махачкала — Сургут

Детский хирург Сургутского центра охраны материнства и детства Сельминаз Дадашева оказала помощь трем пассажирам во время рейса Махачкала — Сургут. Врач возвращалась из отпуска, сообщил Роман Паськов.

Сразу после взлета один из мужчин потерял сознание. Бортпроводники попросили откликнуться медицинского работника, и Сельминаз Дадашева приступила к оказанию помощи. У пассажира резко снизилось артериальное давление. Совместными усилиями участники оказания помощи стабилизировали его состояние.

Вскоре плохо стало женщине: она почувствовала головокружение и жар, у нее также резко упало давление. Затем сознание потерял еще один мужчина. Хирург помогла обоим пассажирам, их состояние стабилизировалось.

Все трое благополучно добрались до Сургута, экстренная посадка не потребовалась. Сама Сельминаз Дадашева сравнила перелет с неспокойным ночным дежурством в реанимации, после которого осталось чувство выполненного долга.

Ранее медсестра сургутского Кардиоцентра Валентина Иванова спасла своего 86-летнего отца во время отпуска в Татарстане. У мужчины остановилось сердце. Медсестра начала сердечно-легочную реанимацию и помогла вернуть его к жизни до приезда скорой помощи.