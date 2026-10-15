Благодаря помощи Юнипро улучшено качество медицинской помощи жителям Сургута и повышен комфорт работы специалистов поликлиники №3 г. Сургута. На перечисленные Сургутской ГРЭС-2 средства приобретено компьютерное оборудование.

Новой техникой были оснащены кабинеты педиатров и терапевтов. Оборудовано рабочее место медицинского психолога женской консультации, который теперь имеет возможность проводить занятия в школе для беременных, консультируя по вопросам грудного вскармливания и родов.

Благодаря установке новых жестких дисков увеличилась скорость обработки данных на сервере. Закупленное оборудование дает возможность врачам быстрее и качественнее вести прием, работать с электронной медицинской картой, оперативно получать результаты исследований и уделять больше внимания каждому пациенту. В современных условиях оснащение рабочих мест медицинских работников – залог точной диагностики и эффективного лечения.

Отметим, что филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» оказывает помощь сургутской городской поликлинике №3 с 2019 года. Перечисляемые средства идут на покупку различного медицинского оборудования для диагностики, профилактики и реабилитации пациентов – жителей г. Сургута.

Помощь учреждениям здравоохранения в регионе присутствия Юнипро в полной мере соответствует лучшим практикам устойчивого развития.