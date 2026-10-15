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Югорчане смогут увидеть мумии мамонтенка Димы, носорожка и пещерных львят

В Ханты-Мансийске 16 октября откроется выставка «Гости из вечной мерзлоты»

Югорчане смогут увидеть мумии мамонтенка Димы, носорожка и пещерных львят
Фото t.me/ugra_official

В Музее Природы и Человека в Ханты-Мансийске 16 октября откроется выставка «Гости из вечной мерзлоты». Посетителям представят мумии мамонтенка Димы, шерстистого носорожка Саши, пещерных львят Бориса и Спарты, а также Туматского волчонка, сообщает «Югра официально».

Возраст находок составляет от 27 до 43 тысяч лет. Останки древних животных сохранились благодаря условиям вечной мерзлоты.

«Одним из главных брендов Югры является мамонт. Но многие жители еще не видели, как на самом деле они выглядят и у югорчан будет уникальная возможность посмотреть на настоящие мумии», — рассказал заведующий отделом палеонтологии музея Константин Протодьяконов.

Находки разместят в витринах и морозильных камерах. Экспозицию дополнят голографии и картины московского художника-палеоанималиста Надежды Липатовой. Для детей подготовят интерактивные зоны и игры.

Выставка входит в региональный проект «Гастрольная карта Югры». Она будет работать до 28 марта 2027 года.

Напомним, в Ханты-Мансийске также проходит выставка «Капричос» Франсиско Гойи. В Государственном художественном музее до 6 декабря можно увидеть 80 подлинных работ, привезенных из Ирбитского государственного музея изобразительных искусств.


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15 октября в 15:09, просмотров: 662, комментариев: 0
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