СПОПАТу придется как-то выживать с предприимчивым конкурентом под боком

Тема СПОПАТ как-то незаметно вновь актуализировалась. Выяснилось, что главный городской перевозчик с 1 декабря 2026 г. потеряет 1,7 миллиарда валового дохода, потеряв на конкурсе 11 городских маршрутов, в том числе прибыльные 45 и 47 маршруты. Однако нас все уверяют, что потеря 30% рынка городских перевозок для СПОПАТ не критична. Не уверен.

Что мешает развитию городского общественного транспорта в городе? Ни-че-го! Дороги построены, остановочные павильоны город активно закупает и устанавливает. Не хватает предприимчивости и профессионализма у топ-менеджмента СПОПАТ?

Даже электросамокатчики за 3-4 года оседлали в городе явочным порядком наши пешеходные и автомобильные дороги и построили на нем прибыльный бизнес. А СПОПАТ с его бэкграундом старожила топчется на месте. Дошло до того, что из далекой Самары к нам в Сургут и в Ханты-Мансийск приехал иногородний перевозчик и забрал у СПОПАТ по конкурсу 1,7 миллиарда рублей и 5,8 миллиарда в столице Югры. А эти миллиарды для перевозчиков Сургута и Ханты-Мансийска на дорогах не валяются.

И что это за новый перевозчик к нам пришел? Кто его знает? Кто его рекомендовал? Каков его бэкграунд? Известно нам, что это частный перевозчик, что владелец его — некто Судаков, владеющий в Самаре базой, перешедшей к «САГ» от муниципального предприятия Самары «Пассажиравтотранс», бывшего в предбанкротном состоянии. Негусто. Сегодня «САГ» якобы имеет 850 автобусов, 1550 водителей и 750 кондукторов. А что он имеет в Сургуте? Кажется, на первый взгляд, что ничего не имеет.

А что СПОПАТ? Привык, что город тянет его «за уши»? Где же предприимчивость топ-менеджмента в СПОПАТ? Помнится, в советском СПОПАТ было грузовое АТП, чтобы перекрестным субсидированием дотировать убыточные пассажирские перевозки. Стоимость проезда сегодня вряд ли устраивает СПОПАТ. Тариф за проезд сегодня нужно наконец-то поднять до 40-50 рублей.

Идем дальше. Город и округ должны наконец-то профинансировать бесплатный проезд пенсионеров и школьников на городских маршрутах. Кто-то из СПОПАТ предпринял хоть маленький шажок и поднял вопрос о безлимитном проезде пенсионеров и школьников в автобусах СПОПАТ? Не все же тратить бюджет округа на ХК «Югра» и на «Дух огня»!

Думаю, что «Самара Авто Газ» возьмет-таки в Сургуте все своей предприимчивостью. Начнет с нуля. Возьмет в аренду некую производственную базу, пригонит из Самары свои 120 новых автобусов средней и большой вместимости или арендует часть пассажирских автобусов у перевозчиков Сургута, оказавшихся не у дел. И вуаля! А водителей и кондукторов наберет из числа местного персонала, включая СПОПАТ и проигравших конкурс сургутских перевозчиков.

Впрочем, сегодня, не имея исходных данных, гадать на «кофейной гуще» — дело неблагодарное. Пока это все суждения и предположения. Поживем — увидим. Но, судя по информации из «САГ», со слов генерального директора господина Кочергина, они настроены решительно.

Чем хороша ситуация с заходом нового перевозчика «САГ» на рынок пассажирских перевозок в Сургуте? В городе наконец-то появится реальная конкуренция в сфере общественного транспорта. Это скажется позитивно на качестве работы городского общественного транспорта, а в результате выиграют все жители города. Разве это плохо?

По сути, мы становимся свидетелями реальной реформы городского общественного транспорта в крупнейшем городе не только Югры, но и всей России, о которой так много было сказано в предыдущие годы. Да и сам бэкграунд Самары и области как нефтяного региона, внесшего большой вклад в развитие Тюменского нефтегазового комплекса, обнадеживает.

Вчера к нам пришли самарские нефтяники и сделали это, сегодня пришли транспортники. «Лед тронулся, господа присяжные заседатели»? Хочется верить и надеяться.