Теплый переход на сургутском ж/д вокзале нужно не обсуждать, а строить

Теплый переход на островную третью платформу вдруг решили обсудить. По существу. Никакого обсуждения проекта конкорса на ж/д не нужно. Мы же не обсуждаем строительство туалета на даче. Берем типовой проект туалета и делаем. Так и на сургутском ж/д вокзале нужно взять лучший (я повторяю, лучший) типовой проект, который реализован уже на десятках вокзалов страны. К примеру, взять типовой проект теплых переходов на платформы Московского центрального кольца (МЦК), коих РЖД построила более 20 на отрезках пути длиной в 51 км.

Что в Сургуте необходимо сделать? Платформу необходимо поднять, чтобы пассажир входил в вагон, как в свой туалет в квартире. Никаких ступенек. Подъем и спуск на конкорсе реализовать с использованием эскалаторов. Для маломобильных пассажиров смонтировать просторные лифты. Конкорс теплый должен быть построен и на переходе через ж/д пути на Западную улицу, что напротив строящегося ж/д вокзала.

В сухом остатке. То, что делает сейчас РЖД на реконструкции этого важного транспортного узла Сургутской агломерации, вызывает непонимание. Происходит процесс смены «шила на мыло». Горожане просили же прежде всего построить теплый переход с эскалаторами и лифтами на третью платформу. Никто не жаловался на тесноту или аварийность здания ж/д вокзала. Наоборот, они жаловались на «убитость» здания и древнее его советское оснащение.

Поэтому необходимо было бы взяться и капитально отремонтировать здание старого вокзала и оснастить его современным оборудованием. Пример Евгения Дьячкова по предполагаемому капитальному ремонту аэровокзала стоит перед глазами. А объявление очередного обсуждения проекта теплого перехода на Сургутском ж/д вокзале, как сказал классик марксизма-ленинизма, «формально правильно, по существу издевательство».

Напомню, что при Николае II ежегодно строилось по 2544 верст железнодорожного пути и десятки дворцов-вокзалов. Там не объявляли обсуждение объектов железнодорожной инфраструктуры, а объявляли конкурсы среди профессионалов-строителей, и делали все профессионально. К примеру, строительство Кругобайкальской железной дороги вокруг озера Байкал на трассе Транссиба. Этот шедевр архитектуры и инженерных решений не выставлялся на обсуждение публики.

Зачем же смешить народ и объявлять обсуждение типового крытого теплого перехода и обустройства платформы? Тем более что сам проект строящегося здания вокзала, стоимость которого перевалила за 10,8 миллиарда рублей, уже морально устарел. Лучше огласите стоимость строительства конкорса. Внесите коррективы в состав оборудования конкорса, потому что без эскалаторов это будет «экономия на спичках».