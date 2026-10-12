С 1 декабря 11 автобусных маршрутов в Сургуте будет обслуживать иногородняя компания – что известно о подготовке

С 1 декабря 11 сургутских маршрутов перейдут от муниципального СПОПАТа к компании «Самара Авто Газ». Новый перевозчик обещает вывести на линии больше сотни автобусов, но пока не говорит, где находится техника и где ее будут обслуживать. Власти тем временем уверяют: СПОПАТ без работы не останется. Как в Сургуте проходит самый масштабный передел на рынке общественного транспорта – в материале СИА-ПРЕСС.

Что изменится на маршрутах с 1 декабря

До 1 декабря остается меньше двух месяцев. В этот день на городские дороги выйдет иногородний перевозчик ООО «Самара Авто Газ» (далее − «САГ»), который выиграл конкурс на маршруты № 13, 18, 28, 28А, 43, 45, 47, 61, 68, 88 и 99.

Помимо него, за контракт боролись АО «СПОПАТ» и ООО «ИРБИС».

Ранее среди возможных претендентов называли «Домтрансавто», однако эта компания заявку не подавала − это СИА-ПРЕСС подтвердили и в самой организации, и в администрации. При этом связь между компаниями есть: «Домтрансавто», уже работающая в Нижневартовске, принадлежит «САГ».

Сейчас все 11 маршрутов обслуживает СПОПАТ. По информации мэрии, на них приходится около 50,8% нынешнего объема перевозок предприятия. Однако власти не ожидают, что муниципальный перевозчик после их потери останется без сопоставимого объема работы. «Брендированные автобусы предприятия выйдут на иные маршруты, по которым АО «СПОПАТ» стал победителем в соответствии с итогами конкурсов по другим лотам. Доля общего объема перевозок по указанным лотам примерно та же, что и в составе конкурса», − сообщил СИА-ПРЕСС заместитель главы Сургута Сергей Агафонов. По его словам, СПОПАТ сейчас обеспечен работой и за дополнительной финансовой помощью к городу не обращался.

Но вместе с перераспределением маршрутов возникает другой, уже практический вопрос: с чем «САГ» придет в Сургут в декабре. Город не собирается передавать компании муниципальные автобусы, производственные помещения или другое имущество. Значит, новому перевозчику за оставшееся время предстоит самостоятельно обеспечить парк, водителей, технический персонал и базу для стоянки, ремонта и обслуживания машин.

«Если местных водителей не хватит − привезут командированных»

Представитель компании «САГ» рассказал СИА-ПРЕСС, что для работы на сургутских маршрутах потребуется 107 автобусов плюс резерв. Перевозчик обещает вывести на маршруты низкопольные автобусы среднего и большого класса. Они будут оборудованы отопителями, системой ГЛОНАСС, валидаторами, видеонаблюдением и аппарелями (рельсами, которые позволяют заехать в салон транспортного средства) для маломобильных пассажиров. Большие автобусы рассчитаны максимум на 90 человек, средние − на 70.

Но на первоначальный вопрос редакции − откуда именно возьмутся эти автобусы − компания не ответила. Неясно, находятся ли они уже в собственности «САГ», будут ли закуплены или взяты в лизинг, либо в Сургут переведут технику из других городов.

Так же без ответа остался вопрос о производственной базе. Для парка из более чем сотни машин нужна большая площадка: автобусы необходимо где-то оставлять на ночь, мыть, ремонтировать, ежедневно выпускать на линию и осматривать после рейсов. Есть ли у «САГ» подобная база, и где она будет располагаться, в компании не пояснили. Представитель лишь отметил, что перевозчик целом располагает собственной инфраструктурой для ремонта и обслуживания транспорта и парком автобусов ЛиАЗ, МАЗ и LOTOS. На повторный уточняющий запрос по этому поводу редакции ответа пока не поступило.

Кроме того, оказалось, что «САГ» собирается в ближайшее время открыть набор водителей в Сургуте. Если до начала контракта штат полностью собрать не получится, компания намерена привлечь командированных сотрудников. При этом перевозчик не сообщил, сколько именно водителей потребуется для обслуживания 107 автобусов, сколько человек уже удалось найти и какое число механиков, слесарей и других технических специалистов необходимо для работы.

В сроках сам перевозчик, впрочем, не сомневается: «Да, начало работы запланировано на 1 декабря 2026 года. Компания действует поэтапно: процесс организации работы перед выходом автобусов в рейс отработан и отлажен. У нас есть опыт, технические ресурсы и команда с огромным опытом в сфере пассажирских перевозок».

«Основная задача − понять, выйдет ли перевозчик 1 декабря»

Депутат Думы Сургута Владимир Болотов ранее разбирал финансовое положение СПОПАТа и работу предприятия с субподрядчиками, и утверждал, что муниципальный перевозчик должен сохранять заметную долю городского рынка. Парламентарий считает проигрыш крупного пакета маршрутов плохой новостью и для СПОПАТа, и для города. Но окончательные выводы, по его мнению, делать рано. «Основная задача − вообще понять, он выйдет 1 декабря или не выйдет», − подчеркнул депутат. – Представьте ситуацию: в городе Сургуте 1 декабря не будет 30% маршрутов. Транспортный коллапс и огромная проблема для города. Не для этого перевозчика − для города в первую очередь».

Есть вопросы у Болотова и к положению самого СПОПАТа. Часть его новых автобусов приобретена в лизинг, а значит, предприятию нужен стабильный объем перевозок, чтобы выполнять финансовые обязательства. По словам депутата, после нового распределения маршрутов СПОПАТ сохранит около 70% городских перевозок. Но даже при таком раскладе сокращение объема для компании будет чувствительным. «СПОПАТ только-только начал выходить, скажем так, в зеленую зону своей финансовой отчетности, когда планировал, что к концу года покажет прибыль. И для него потеря потенциально 30% объема перевозок это серьезная проблема. Не смертельная, но серьезная», − указал парламентарий.

«Такого масштаба смены перевозчиков в Сургуте еще не было»

В сообществе «Общественный транспорт Сургута», которое ведут заинтересованные в этой сфере сургутяне, отметили, что нынешнее перераспределение затронуло весь рынок городских перевозок, а не только СПОПАТ. Пока «САГ» забирает часть его маршрутов, само муниципальное предприятие получает направления, на которых раньше работали частники. «САГ» подвинул СПОПАТ, а СПОПАТ подвинул почти всех частников города. По нашей последней информации, скорее всего, из шести местных перевозчиков в городе останется, возможно, всего два − это СПОПАТ и СПАТО», − рассказали СИА-ПРЕСС в сообществе.

По мнению представителей сообщества, новому перевозчику, вероятно, придется привлекать водителей из других регионов − как это происходило в Нижневартовске после прихода «Домтрансавто», которым владеет «САГ». При этом собеседники СИА-ПРЕСС считают, что ресурсов для запуска у компании достаточно. «По слухам, база у них будет на Белом Яру − возможно, где-то рядом с базой «Сургутгазсервиса», потому что работы на земле ведутся днем и ночью, а по кадастру идет информация, что эта земля предназначена для отстоя транспорта», − сообщили представители сообщества. Однако пока нет никаких официальных подтверждений, что это будет именно база «САГ».

Нижневартовск уже проходил похожий сценарий

Похожая история два года назад началась в Нижневартовске. Туда зашло ООО «Домтрансавто», которое принадлежит «САГ». Компания получила два контракта более чем на 8 млрд рублей и стала обслуживать 22 маршрута, писал портал TR.ru.

Первый год компания оценивала положительно и сообщала о сокращении интервалов в часы пик и росте числа поездок, отмечали в NEFT. Но позже у горожан появились претензии к работе транспорта. После публикаций СМИ о жалобах жителей прокуратура Нижневартовска провела проверку и установила, что «Домтрансавто» нарушало условия контрактов: автобусы не всегда соблюдали расписание, а при выпуске машин на линию возникали нарушения при предрейсовом техническом контроле, сообщали «Новости Югры».

Кстати, компания «Домтрансавто» из подмосковного Домодедово выиграла оба крупнейших конкурса на обслуживание городских автобусных маршрутов Ханты-Мансийска. Контракты на общую сумму 5,67 млрд рублей стороны заключили 6 октября.

Опыт Нижневартовска позволяет не только строить прогнозы, но и внимательно следить за последствиями захода на рынок иногороднего перевозчика. Там ООО «Домтрансавто» зашло сразу на большую часть городских маршрутов, получило в аренду муниципальные автобусы и набирало сотрудников в том числе среди местных перевозчиков. В Сургуте условия немного другие: городское имущество новому перевозчику передавать не планируют, а СПОПАТ после перераспределения контрактов сохраняет другие маршруты.

После 1 декабря станет понятно, справится ли «Самара Авто Газ» с заявленным объемом перевозок и как перераспределение маршрутов скажется на СПОПАТе. Для пассажиров же главный критерий будет проще − насколько стабильно автобусы будут ходить по новой схеме.