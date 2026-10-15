В двух районах Сургута на покос газонов направят более 10 млн рублей

Власти Сургута уже готовятся к следующему сезону покоса травы. На уход за газонами в восточном и северо-восточном районах города планируют направить более 10,3 млн рублей, говорится на сайте муниципальных закупок.

В списке указаны 27 территорий: Комсомольский и Пролетарский проспект, улица Университетская, Мелик-Карамова, Югорская, Геологическая, Ивана Захарова и другие. В перечень также вошли внутриквартальные проезды и территории возле жилых домов. Сезон покоса начнется 20 мая и продлится до 20 сентября 2027 года.

При этом подрядчику предстоит не просто косить траву, а соблюдать ряд требований, прописанных в техническом задании: