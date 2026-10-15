В двух районах Сургута на покос газонов направят более 10 млн рублей

Власти Сургута уже готовятся к следующему сезону покоса травы. На уход за газонами в восточном и северо-восточном районах города планируют направить более 10,3 млн рублей, говорится на сайте муниципальных закупок.
В списке указаны 27 территорий: Комсомольский и Пролетарский проспект, улица Университетская, Мелик-Карамова, Югорская, Геологическая, Ивана Захарова и другие. В перечень также вошли внутриквартальные проезды и территории возле жилых домов. Сезон покоса начнется 20 мая и продлится до 20 сентября 2027 года.
При этом подрядчику предстоит не просто косить траву, а соблюдать ряд требований, прописанных в техническом задании:
- Высота травы после покоса должна составлять четыре-пять сантиметров. Неровно скошенные участки не допускаются.
- Скошенную траву необходимо собирать в мешки и вывозить в тот же день.
- Тротуары и проезжую часть нужно очищать, если на них попала скошенная трава.
- Деревья и кустарники нельзя повреждать при покосе. Траву возле стволов необходимо убирать вручную ‒ секаторами или садовыми ножницами.
- Ливневую канализацию запрещено засорять травой. Если это произошло, устранить засор подрядчик обязан в тот же день.