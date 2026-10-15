В Сургуте при пожаре в СОТ «Пищевик» обрушилась мансарда дачного дома

В Сургуте пожар повредил дачный дом в СОТ «Пищевик» — у здания обрушилась мансарда. Как сообщили в МЧС Югры, возгорание произошло в 00:20. К приезду пожарных дом был полностью охвачен огнем.

Площадь повреждений составила 48 квадратных метров. От высокой температуры пострадала и соседняя хозяйственная постройка: у нее повреждены остекление и обшивка крыши. Предварительной причиной пожара специалисты назвали нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Сведений о пострадавших ведомство не привело.

Еще одно происшествие за минувшие сутки зарегистрировали в Сургутском районе. Во время рыбалки утонул мужчина 1972 года рождения. Это произошло на протоке Тундрина на Оби, в 11 километрах выше по течению от деревни Лямина.

Всего за сутки подразделения МЧС Югры ликвидировали четыре техногенных пожара. В Нижневартовске на улице Пермской пожарные спасли человека из квартиры на третьем этаже. Там загорелся кухонный гарнитур на площади три квадратных метра. Предварительная причина — неосторожность при приготовлении пищи.

Напомним, в начале сентября в сургутском СОТ «Пищевик» уже произошел крупный пожар. Тогда на улице Сосновой огонь уничтожил двухэтажный дачный дом площадью 120 квадратных метров и серьезно повредил баню.