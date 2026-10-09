В Югре отменили обязательную оценку недвижимости для малоимущих, нуждающихся в жилье

Малоимущим жителям Югры, которые нуждаются в жилье по договору социального найма, больше не потребуется заказывать платную оценку недвижимости. Соответствующие изменения в окружной закон приняли депутаты, сообщили в Думе Югры. Инициативу внес прокурор автономного округа.

При определении стоимости принадлежащей гражданам недвижимости теперь будут использовать кадастровую стоимость вместо рыночной. Ранее такой порядок действовал только для земельных участков. Изменения касаются расчета стоимости имущества самого заявителя и постоянно проживающих с ним членов семьи, а также одиноко проживающих граждан.

«Исключается обязательное требование к гражданам о предоставлении документов об оценке объектов недвижимости экспертными организациями, что позволит снизить финансовую нагрузку на граждан», — отметил председатель Думы Югры Борис Хохряков.

По словам спикера, прежде семье при постановке в очередь на жилье приходилось тратить на оценку квартиры не менее шести тысяч рублей. Для многих заявителей эти расходы были ощутимыми. Переход на кадастровую стоимость позволит обойтись без оплаты услуг оценщиков.

Ранее власти округа также предложили увеличить югорский семейный капитал до 300 тысяч рублей. Одно из направлений использования этой поддержки — улучшение жилищных условий.